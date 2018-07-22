推動台東觀光消費 蔡英文：續投入資源支持熱氣球

2018年07月22日 12:06 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天赴台東參訪，她說，此行重點在促進台東觀光消費、推動台東的農產品加工產業，並關切台東特有的原鄉部落，希望國人也都能夠看到台東自然之美。蔡並承諾台東熱氣球活動即使未來換了新縣長，中央仍會持續投入資源，以促進台東觀光。

蔡英文今天帶領媒體進行「發現台東魅力之旅」，台東縣長黃健庭表示，暑假是台東觀光最重要的時段，如果不能有好的成績，對台東旅遊業者而言，一整年的經營績效就會很慘，因此希望能趁此大力推動國人來台東觀光。

蔡英文首站前往台東糖廠消費近1.5萬元，包括採購原住民背包、兩個手工燒製碗和一個柴燒杯子等手工藝品6300元、餅乾和紅藜等各式農產品加工品2600元，臨走前還買了一個5800元的手工皮革包。

蔡英文也不忘提醒媒體「一定要買東西，這邊有很多不錯的東西可以好好消費」，她說，這次來台東兩天一夜，行程除了各式的手工藝還有農產加工等產業，都具有非常獨特的魅力。

她說，此行有三個目的，第一個就是到台東不同的魅力點去感受台東，希望民眾在空閒的時候也能夠來此走走看看台東這段期間在縣長的經營下的進步。

其次，她說，此行也要關切台東的農業，台東有很多好的農產品，除了池上米之外，還有紅藜等多種優良農產品，希望產品豐收的時候，能協助農民行銷，並看看台東農產品的品牌和加工成功的案例。

第三個是來看看台東的原鄉部落，台東有三分之一的縣民屬於原住民，總共有183個部落，各有其特色，除了產業外，原住民的教育和原住民的長照，也都是此行關注的重點。

至於對台東近年推動發展的熱氣球觀光產業，蔡英文強調，這是縣長的創舉，引來很多各地的觀光客，觀光局也認為這是一個非常有創意的做法，若天氣好，希望今天能夠升起台灣黑熊的熱氣球。

由於黃健庭任期將屆滿，外界關切未來熱氣球活動能否持續，蔡英文也承諾，這項活動吸引很多觀光客和旅客，將來的縣長也一定會持續熱氣球活動，觀光局也會持續地把資源投入，讓熱氣球所帶來的觀光效應能夠擴大。

(工商 )