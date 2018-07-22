《翻爆旺美食》古早味豆花 傳統好味道

《翻爆旺美食》古早味豆花 傳統好味道

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中時電子報
綜合報導

◎一試成主顧! 華人社會經典甜品

豆花是華人社會中的經典甜品，是由黃豆漿絮凝後形成的果凍或布丁狀，光看就讓人垂涎三尺，吃下去後更是入口即化，冰涼的豆花又是絕佳的消暑聖品。藏身在基隆廟口夜市的「三兄弟豆花」，不但選擇多樣化，且料多實在，經常都是高朋滿座，甜美的口感讓食客們一試成主顧。

◎休息一下！拜拜完必吃消暑聖品

民眾來到板橋慈惠宮參香，總不會忘記來碗全香豆花當作行程完美的「ENDING」，在地開設已有30多年的歷史，店內招牌豆花加上經典各式配料，不管夏天還是冬天都很適合來上一碗，尤其綠豆泥經老闆去殼耐心蒸煮，綿密口感是店內必加招牌配料。

◎清大豆花+綿綿冰 蹦出新滋味

傳統豆花與類似綿綿冰的糖水冰能蹦出什麼不一樣的火花？已營業30餘年的新竹市清大夜市著名小吃「立晉傳統豆花」，不僅有著傳統豆花的綿密口感，冰豆花部分，更自創別處吃不到的糖水冰，有如綿綿冰的糖水配上豆花，解暑程度一點也不輸給傳統剉冰。

◎傳統有機豆花 健康天然好口味

南投市「笠知園」有機豆花冰品店，使用有機、非基改黃豆，製作豆花和豆漿等加工品，而且，連同相關的配料，都是老闆李定倉夫婦親手調製，雖然過程辛苦，但是，能夠讓客人吃到最傳統、健康的美食，就是他們最開心的事！

◎征服饕客味蕾 手工炒糖真夠味

從發財車沿街叫賣起家，到現在分別在學甲、佳里兩地開設店面，「利達豆花」經營時間近10年，雖然算不上老店，但招牌豆花香濃醇厚口感，配上甜而不膩的糖水，很快就征服饕客味蕾，連年輕的第二代也加入經營，發揚難得的好味道。

◎現煮現賣!卑南豆花熬製好味

台東卑南更生北路上有間傳統豆花店，獨立經營的薛姓老闆娘追求健康原味，從豆花到配料，所有食材都是親手熬製，雖然辛苦但她說親手煮的才能把握食材成分及來源，買現成的總是不安心，希望所有顧客都能安心來享用。

(中時電子報)

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