北韓大力招攬陸客旅遊

2018年07月22日 13:37 旺報 林永富

今年5月以來，大陸遊客赴北韓旅遊明顯升溫。大陸吉林省相繼開通或恢復赴北韓羅先、南陽、清津、七寶山等多條旅遊線路，並進入常態化營運。多家有赴朝旅遊業務的大陸旅行社介紹，目前，大陸遊客可以通過公路、鐵路、航空等多種方式到北韓觀光。

相比邊境貿易，中朝邊境的旅遊相關業務受國際環境的影響有限。在吉林省琿春市和延吉市的多家旅行社表示，現在赴朝遊進入旺季，每天前來諮詢的國內遊客多達數十人次。朝方對外不斷表露「開放」信號，其中不乏藉旅遊之機考察北韓投資環境的。

圖們江國際旅行社副總經理呂憲勤介紹，今年5月以來，每天都有遊客組團在圖們市公安局出入境管理大廳辦理赴朝旅遊通行證，後經圖們公路口岸過境到北韓南陽市。在抵達北韓南陽市後，他們會參觀火車站、周保忠將軍與金日成會見地以及南陽小型農貿市場，並品嘗當地風味小吃，觀看北韓兒童歌舞表演。

吉林省圖們市與北韓南陽市隔圖們江相望，是大陸遊客入朝的重要通道之一。除短暫的步行遊，大陸邊境口岸城市也力推更多形式的赴朝遊。2011年，圖們開通了到北韓七寶山的旅遊專列火車，每年接待不下2000名遊客。

吉林省旅發委方面表示，北韓吸引大陸遊客的動作越來越大，先後開放了羅先、南陽、清津、七寶山、新義州等多條旅遊線路，並著力改善飲食、民宿、交通等方面的接待能力。「接下來，將結合吉林省邊境城市的資源情況，陸續推出更多新產品供遊客選擇。」

(旺報 )