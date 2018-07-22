玩遊戲拚老命當底座 胡瓜累癱：以後不玩了

2018年07月22日 12:35 時報周刊 林彥君

胡瓜看藝人組玩遊戲，決定加入團隊幫忙。

胡瓜（白衣者）在遊戲中自願當底座，協助遊戲完成。

胡瓜日前錄《綜藝大集合》來到桃園市，他在開場便提到桃園荷顯宮供奉的是建築業的祖師爺「荷葉先師」，提議以6個人一組，玩遊戲「齊心協力換燈泡」，遊戲須將燈泡裝到懸掛於不同高度的燈座上，只見觀眾組同學奮力將組員拖至高空換燈泡，讓阿翔不禁驚呼：「同學組5個人，就將女同學頂到快將近4公尺的高度，太厲害了！」

胡瓜則對藝人組信心喊話：「我們即使不跟同學拼秒數，也要同心協力盡力完成！」，藝人組派出阿翔、郭忠祐、撒基努、舞陽、夏語心、張文綺等，在第一個3.25公尺的高度時，夏語心輕鬆完成，但沒想到在第二關3.5公尺時，手卻始終搆不到，改換由小芃上場，終於勉強完成第二關，沒想到最後一關卻始終完成不了，連胡瓜自願當底座，讓張文綺能夠坐在胡瓜肩膀上幫忙小芃，讓藝人組挑戰成功，胡瓜大嘆：「這麼累的遊戲，以後不要再玩了！」

阿翔對胡瓜幫忙，感到又驚訝又感動，他說：「沒想到瓜哥竟然下來幫忙，真的是意想不到！」，謝忻也說：「尤其看到瓜哥當底座幫忙，讓我們大家好感動，瓜哥的精神值得敬佩。」胡瓜則表示：「我是希望大家同心協力，讓觀眾也能看到藝人的努力，也許我們不是最強的，但一定是最團結的。」

(時報周刊)