玩遊戲拚老命當底座 胡瓜累癱：以後不玩了

胡瓜日前到桃園出外景玩遊戲。

友善列印
時報周刊
林彥君
胡瓜看藝人組玩遊戲，決定加入團隊幫忙。
胡瓜（白衣者）在遊戲中自願當底座，協助遊戲完成。

胡瓜日前錄《綜藝大集合》來到桃園市，他在開場便提到桃園荷顯宮供奉的是建築業的祖師爺「荷葉先師」，提議以6個人一組，玩遊戲「齊心協力換燈泡」，遊戲須將燈泡裝到懸掛於不同高度的燈座上，只見觀眾組同學奮力將組員拖至高空換燈泡，讓阿翔不禁驚呼：「同學組5個人，就將女同學頂到快將近4公尺的高度，太厲害了！」

胡瓜則對藝人組信心喊話：「我們即使不跟同學拼秒數，也要同心協力盡力完成！」，藝人組派出阿翔、郭忠祐、撒基努、舞陽、夏語心、張文綺等，在第一個3.25公尺的高度時，夏語心輕鬆完成，但沒想到在第二關3.5公尺時，手卻始終搆不到，改換由小芃上場，終於勉強完成第二關，沒想到最後一關卻始終完成不了，連胡瓜自願當底座，讓張文綺能夠坐在胡瓜肩膀上幫忙小芃，讓藝人組挑戰成功，胡瓜大嘆：「這麼累的遊戲，以後不要再玩了！」

阿翔對胡瓜幫忙，感到又驚訝又感動，他說：「沒想到瓜哥竟然下來幫忙，真的是意想不到！」，謝忻也說：「尤其看到瓜哥當底座幫忙，讓我們大家好感動，瓜哥的精神值得敬佩。」胡瓜則表示：「我是希望大家同心協力，讓觀眾也能看到藝人的努力，也許我們不是最強的，但一定是最團結的。」

(時報周刊)

小S緊貼老公放閃 網驚呼「罩杯好… 新男伴現身！四葉草求饒「希望大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。