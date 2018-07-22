蔡英文：年改改革不是可以大肆慶祝事情

總統蔡英文（前左2）22日表示，完成年金改革確實不是可以大肆慶祝的事情，畢竟過程中有人做了犧牲，但這是為了下一個世代台灣的財務健全、年金可以永續。(中央社)

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蔡英文總統採購的物品(圖由總統府提供)
蔡英文總統採購的物品(圖由總統府提供)
蔡英文總統採購的物品(圖由總統府提供)

行政院長賴清德日前表示，年改完成後，蔡總統沒大肆慶祝，反而對軍公教表達感謝與道歉，這是謙卑的表現。蔡英文總統今天同意這樣的看法，強調年改完成「確實不是可以大肆慶祝事情」，畢竟過程中有人做了犧牲。

蔡英文今天起展開兩天一夜「發現台東魅力之旅」輔選之旅，上午參訪台東糖廠文創空間和公東高工教堂，下午將訪視「達魯瑪克部落綠能推動成果」，為民進黨台東縣長參選人劉櫂豪拉抬聲勢。

對於年金改革完成，她說，這確實不是可以大肆慶祝的事，在改革過程中有人做了犧牲，但這也是為了對台灣下一個世代、對下一代負責，也是為了讓財務更健全。

蔡英文指出，年金改革過程中「我們的心裡也相當的複雜」對很多退休軍公教人員來說給付要被調整，她覺得很抱歉，但她強調，這是社會改革的工程，沒有所謂贏家或輸家，整體要做的事就是對下一代負責。

此外，針對年金改革也傳出許多假新聞、假消息，蔡英文表示，政府花力氣去澄清，有時疲於奔命，最好的方法就是提醒民眾有很多假新聞、或資訊內容不盡確實，請民眾在聽到這些資訊時心裡都能有所保留及判斷，多聽聽其他資訊，並對於來源能夠多做確認。

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