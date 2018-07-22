生母棄養28年突現身要女扶養 遭法官斷然打槍

女子從小被生母拋棄，不料時隔28年，罹中風的生母突然出現，要求女兒負擔扶養責任。(示意圖/達志影像)

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中時

當拋家棄子的母親突然出現，究竟該怎麼面對？新竹萬姓女子從小被生母拋棄，由父親及教會共同帶大，不料時隔28年，罹中風的生母突然出現，要求女兒負擔扶養責任，遭萬斷然拒絕，新竹地院認定生母狠心棄子，萬女自然無扶養之責。

判決指出，當年28歲的謝姓女子，在生下女兒萬女後與丈夫及家庭漸行漸遠，在女兒6歲時便離家出走，此後音訊全無，萬父3年後對妻子訴請離婚獲准，從此家中再也沒有母親這個角色。

不料時隔28年，萬女已長大成人，突然接到市府社工通知，指其生母因中風無法工作，無法維持生活，被社會處安置在醫院附設護理之家，需要身為親屬的萬女分擔照顧責任。

只是，當萬女獲悉久未蒙面的母親再度出現，內心卻感受不到絲毫喜悅，斷然向法院訴請免除扶養義務，指從未感受到母愛親情，對其幾乎無印象，縱使見面，恐亦無法認出彼此，形同陌路。

萬女友人吳女也到庭證稱，萬女兒時住在教會附近，沒有長輩教養，是到了教會才獲得關愛與照顧，萬女就像是被教會帶大的孩子。參加營會時，別人都有家長接送，但唯獨萬女沒有。

法官認為，儘管民法規定直系血親互負扶養責任，但此案生母謝女離家出走近30年，使女兒在成長過程中缺乏母愛照拂，備極艱辛，心中痛苦難以言喻，謝女顯然未盡照顧義務，若要求女兒負擔扶養，明顯有失公允，因此准予免除萬女扶養義務。

(中時 )

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