日媒：日本防衛相擬8月訪印 磋商聯合訓練以牽制大陸

2018年07月22日 13:41 中時 楊家鑫

雖然在經濟考量下，日本近來不斷改善與大陸的雙邊關係，但在安全問題上，日本仍動作頻頻。日本共同社日前披露，防衛相小野寺五典計劃最早8月中旬訪問印度，雙方將就日印首次陸軍聯合訓練達成協議，還將商定盡早實施空軍聯合訓練。報導稱，兩國從海軍聯合訓練擴大到「陸、空」，加速在安保領域的合作。此舉似乎也意在牽制在南亞地區存在感增強的大陸。

日本共同社21日引述多名日本政府相關人士披露，日本防衛相小野寺五典計劃最早8月中旬訪問印度，與國防部長希塔拉曼舉行會談。雙方預計就推進安全保障領域合作進行磋商，圍繞秋天以後實施陸上自衛隊與印度陸軍的首次聯合訓練正式達成協議。此外，還將商定儘早實施航空自衛隊與印度空軍的聯合訓練。

報導稱，兩國將通過把已於海洋開始的海上自衛隊與印度海軍的聯合訓練擴大到「陸」、「空」，加速在安保領域的合作。此舉似乎也意在牽制在南亞地區存在感增強的中國大陸。

報導指出，日本陸上自衛隊與印軍的聯合訓練主要設想的是反恐。位於印度東部的戰略要衝米左拉姆邦被列為訓練候選地。在防長會談中，除了就啟動陸海空自衛隊與印軍的交流進行磋商外，還將圍繞海自力爭實現的水上救援飛機「US-2」對印出口展開對話。預計雙方也將確認維持對朝制裁，以及考慮到大陸在南海等的活動，確認「航行自由」的重要性。

報導稱，小野寺有意趁訪印之機，訪問是中東石油對日運輸海上通道要衝的斯里蘭卡。他將力爭在支援斯里蘭卡軍隊構建災害救援等能力方面取得具體進展，推進安保領域的合作。

(中時 )