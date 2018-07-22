新男伴現身！四葉草求饒「希望大家關心作品」

四葉草近日再推出翻唱單曲。（量能娛樂提供）

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四葉草近日再推出翻唱單曲。（量能娛樂提供）

大馬歌手四葉草日前與SpeXial團員子閎傳出戀情，豈料近日又爆身邊有新男伴，戀情備受關注！原來是她新單曲〈愛了很久的朋友〉找來創作歌手李梓豪（MAX）合作，唱出愛情逝去，戀人退回朋友位置的遺憾；追問她是否也能跟舊愛和平共處，她表示能當朋友，但要看個性適不適合，至於被公開與子閎交往是否有壓力？她害羞說：「多少有一點，希望大家給空間，關注彼此的作品。」

〈愛了很久的朋友〉是劉若英首次執導電影《後來的我們》的插曲，原唱是田馥甄，四葉草則以EDM曲風重新編曲翻唱，以輕快節奏帶出對感情的灑脫，唱出和原唱不同的韻味；至於男友子閎是否聽過新作品？她坦言：「時常都會在音樂及戲劇上討論及分享想法 ，大家一起進步。」

四葉草月初時IG帳號被盜、8000多張照片消失，報警後IG重新開張，她為此邀約朋友吃燒肉慶祝，無奈過往演出、工作、私下、前男友等照片還是無法救回；問她未來是否有機會在IG看到戀愛放閃照，她求饒說：「在社交媒體上還是希望大家更關心我及作品表現囉。」

四葉草之前回翻唱盧廣仲夯曲〈魚仔〉廣受喜愛，MV在YouTube創下180萬點擊次數，這次改編〈愛了很久的朋友〉，她表示與MAX花一個多月討論製作而成，「Max對音樂的細膩很執著，合作相當有默契，出道前曾一起在新加坡公司當練習生，兩人在不同地方、異國溝通做音樂，包括MV也是分隔兩地拍攝」。

(中時 )

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