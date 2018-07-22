桃竹竹苗首長會議 聚焦產業文化行銷

桃竹竹苗4縣市區域治理平台會議22日在新竹市登場，會後共同行銷自家特產。（徐養齡攝）

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桃竹竹苗4縣市區域治理平台會議22日在新竹市登場，針對產業文化行銷達成4項共識。（徐養齡攝）
新竹味市集22日在新竹300博覽會登場。（徐養齡攝）

邁入第3屆的桃竹竹苗區域治理平台會議，4縣市首長不約而同聚焦在文化及產業行銷層面，將共同參加今年全國義民祭活動，彰顯4縣市客家精神，另將聯合向中央爭取產業合作計畫的支持，不分藍綠，凝聚區域共榮的願景。

桃竹竹苗區域治理平台會議22日在新竹市舉行，配合新竹味市集同步登場，行銷4縣市美食和特產，新竹市長林智堅、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、桃園市副市長王明德與會，針對4項議題達成合作共識。

會議首先聚焦在4縣市共通的客家議題，其中針對年度義民文化祭聯合行銷，4縣市決定共同參加新竹縣府舉辦的「義魄千秋」全國義民祭活動，展現對客家文化的重視。

產業行銷方面，「浪漫台三線茶葉產業合作計畫」同獲4縣市一致支持，盼能擴大種植茶葉面積，協助茶葉廠轉型成為具行銷及觀光能量的亮點茶莊，將聯合向中央尋求支持，將茶及茶花特色行銷全台。

另就原住民文化交流，為讓更多民眾與4縣市原住民文化接軌，將結合桃園市原住民族文化會館、新竹縣尖石鄉原住民文化館、五峰鄉賽夏族矮人祭場文物館、苗栗縣泰雅文物館、賽夏民俗文物館，透過5所原住民文物館之間的頻繁交流，活絡觀光產業及部落商機。

各首長最為重視的地方特色產業行銷，林智堅希望透過安排主題活動，將4縣市在地特色物產共同推廣，新竹味市集就是行銷管道之一，將桃竹竹苗打造成眾所皆知的優質品牌。

(中時 )

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