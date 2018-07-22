美魔女德馨過生日！「欣琦馨晴」分享女人心事

高欣欣、兵家綺、李珞晴一起為德馨慶生。（民視）

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高欣欣、兵家綺、李珞晴一起為德馨慶生。（民視）
高欣欣、兵家綺、李珞晴一起為德馨慶生。（民視）
德馨開心收到好友特製的馬卡龍花束。（民視）
兵家綺為德馨特製龍貓蛋糕。（民視）

美魔女德馨21日在姊妹淘兵家綺、高欣欣、李珞晴的陪伴下歡度生日，一起品紅酒慶生！她說這次是姊妹淘們規劃生日晚宴，好手藝的兵家綺一早就去烘培坊找老師學做龍貓造型蛋糕，還特製她愛吃的馬卡龍花束，讓她好感動，熱淚盈眶謝謝身邊這些真心對待的好友，「有姊妹們一起分享喜怒哀樂，真的太幸福了」！

德馨說，希望大家的感情永在，也希望自己近期能買到房子，「願望很多，但最希望的還是在演員生涯拿下一座金鐘獎」。

四位美魔女用自己的名字組成「woman欣琦馨晴」，常常在臉書分享女人心事，德馨說，這個粉絲團是希望熟女意識抬頭，能夠愛自己迎接「女力時代」到來，她們也規劃8月中一起到泰國渡假，進行一趟閨蜜之旅！

德馨、高欣欣、兵家綺、李珞晴在民視8點檔《幸福來了》殺青後，沒讓自己閒著，姊妹淘前後安排許多課程，感情超好的她們直說姊妹們能一起拍戲、殺青後找課程進修，過得很充實！德馨透露她將在10月27日參與「幫憨兒找個家」音樂舞劇的演出，透過表演幫助憨兒募款，屆時姊妹們也會到場支持！

而好手藝的姊妹兵家綺則會去藍帶廚藝學院進修，學法式料理，「欣琦馨晴」也會是最棒的後盾。德馨笑說：「女人嘛！有夢想就要有行動力去實現！」希望透過她們的號召讓女性朋友們能更勇敢、堅強，一起面對未來的挑戰！

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(中時 )

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