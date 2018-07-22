提升基隆學子數理能力　「二信盃」公益珠心算賽登場

基隆市「二信盃」公益珠算心算比賽22日登場，現場有150多人參賽，基隆學子們同台較勁珠心算實力，以提升未來競爭力。（基隆市政府提供）

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基隆市「二信盃」公益珠算心算比賽22日登場，二信中學校長林立（右三）、中華民國兒童珠算協會理事長吳文雄（右五）、基隆市長林右昌（右六）、二信總經理高萱芝（右八）等各界賢達都到場。（基隆市政府提供）
基隆市「二信盃」公益珠算心算比賽22日登場，現場有150多人參賽，基隆學子們同台較勁珠心算實力，以提升未來競爭力。（基隆市政府提供）

基隆市「二信盃」公益珠算心算比賽，今（22）日於二信中學學生活動中心登場，現場有150多人參賽，市長林右昌到場致意，強調珠心算比賽對孩子培養運算與數理能力有助益，這是「科學興國」重要的基礎。

基隆第二信用合作社為慶祝創立96周年，舉辦「二信盃」公益珠算心算比賽，包括林右昌、中華民國兒童珠算協會理事長吳文雄、二信總經理高萱芝、二信中學校長林立等各界賢達都到場，眾人共同期待能透過活動，推廣學習珠心算的好處。

林右昌表示，二信合作社是基隆重要企業，在教育辦學從小學到高中相當卓越，尤其今年大學指考成績自然組與社會組最高分皆出自二信中學，他個人對教育主張就是「科學興國」，基隆市3年多來，致力提升教育水準，現在公立學校軟硬體設施進步，尤其智慧教育領域追上台北、新北市。

林右昌進一步指出，數理的基礎對「科學興國」相當重要，此次舉辦的珠心算比賽，對孩子培養運算與數理能力有幫助，並肯定吳文雄致力推廣基隆珠心算教育，期許各位基隆學子拿出平時練習基礎奪取佳績，無論成績如何都是最優秀、國家未來的希望。

二信總經理高萱芝表示，「取之於社會、用之於社會」是二信一直以來秉持的原則，支持這場活動是希望協助在地的孩子們加強數理能力、領悟力與競爭力，進而讓基隆的人才素質不斷提升，地方發展自然會越來越好。

(中時 )

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