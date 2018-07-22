大陸人社部雜誌刊文：全面放開生育刻不容緩

2018年07月22日 13:38 中時 楊家鑫

大陸人口結構越來越嚴峻，中共中央黨校國際戰略研究所副所長周天勇在大陸人力資源和社會保障部（簡稱人社部）旗下《中國人力資源社會保障》雜誌刊登文章指出，大陸人口結構逐漸形成了少子化加快、老齡化加劇、經濟主力人口收縮的格局，前景不容樂觀。呼籲應當「緊急徹底全面放開生育，取消一胎生育准生制。」

上海《澎湃新聞》報導指出，人社部主管、中國勞動保障報社主辦《中國人力資源社會保障》雜誌2018年第6期刊發了中央黨校國際戰略研究所副所長周天勇一篇題為「全面放開生育刻不容緩」的署名文章。

周天勇在文章中指出，從大陸國家統計局公佈的資料看，大陸人口形勢越來越嚴峻，呈現出生率下降、出生規模下降、生育率下降、人口老齡化程度上升、經濟主力人口繼續萎縮等趨勢，前景不容樂觀。

周天勇認為，「主要是二胎和多胎育齡婦女資源急劇萎縮。那些願意生育二胎的育齡婦女在2016年和2017年上半年集中生育，而2017年下半年，二胎生育率就開始下降了。究其原因，就業難，教育、醫療、住房等費用貴，以及托兒所和幼稚園供給少，都是育齡夫婦不願意生育二胎的重要原因。」

在周天勇看來，未來5年，大陸青年人口將減少3000萬左右，經濟主力人口收縮較大。大陸有可能呈現出更快的老齡化速度，甚至要比日本、韓國和台灣更快，比例更高。老齡化加快，將使經濟增長放緩壓力進一步加大，養老金負擔會越來越嚴重，財政和金融體系的壓力和風險也不斷加大。

面對嚴峻的形勢，周天勇呼籲「應當儘快研究制定促進人口發展的戰略和政策」，「應當緊急徹底全面放開生育，取消一胎生育准生制。對生育了二胎的家庭，應適當給予個人所得稅退稅，從而達到鼓勵生育的目的。同時，過往的生育管制是當前人口格局形成的重要原因，國家應當對此進行矯正，由國家興辦義務托兒所和幼稚園，以降低和消除生育要放棄工作的機會成本。」

(中時 )