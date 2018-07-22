加油等等！汽、柴油各降0.4元及0.5元

2018年07月22日 13:27 工商 彭暄貽

利比亞重啟境內油港、原油出口量回升及美國禁運伊朗石油態度似有鬆動跡象等因素影響，國際原油走勢續跌；中油宣布周一（23）日凌晨零時起，調降各式汽油價格每公升0.4元及柴油價格每公升0.5元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.5元、95無鉛汽油每公升30元、98無鉛汽油每公升32元、超級柴油每公升26.5元。

中油表示，本周調價指標7D3B週均價從每桶74.31美元下跌至71.1美元，台幣兌美元匯率貶值0.13元，國內油價依公式計算降幅為3.13％，汽、柴油每公升應各調降0.4元及0.5元。

近期國際原油走勢多空因素干擾，漲跌互現。

紐約商業交易所（NYMEX）因美國國內需求較為強勁，加上沙國8月計畫減少出口約10萬桶/日影響，9月原油期貨7月19日收盤上漲0.7％，成為每桶68.24美元；不過，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）則因挪威石油工人結束罷工，近月布蘭特原油下跌0.4％，每桶價格72.58美元。

國際能源署（IEA）最新月報表示，受到北半球冬季寒冷的影響，今年初全球石油需求強勁增長，第一季的石油需求增長達到200萬桶/日。不過，隨後的石油需求增長有所放緩，第二季降至90萬桶/日。上半年石油需求增長為150萬桶/日，下半年則預估將為130萬桶/日。

國際能源署（IEA）推估，明年年上半年石油需求增長為120萬桶/日，但下半年預估將增至160萬桶/日。

(工商 )