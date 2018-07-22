發表訪陸感想 連勝文： 習近平是務實主義者

2018年07月22日 13:09 中時電子報 李俊毅 綜合報導 綜合報導

國民黨前主席連戰近日應中共總書記習近平邀約訪陸，連勝文父母於12日抵達北京，已於近日返台，連勝文今在臉書表示，「習近平是務實主義者更是知台者，從習近平甚少說場面話就知道，兩岸問題不應是大陸現在最迫切需解決的要務。我實在不了解，民進黨為何要硬搞去中國化，像義和團一樣刺激對方?」

連戰與中共總書記習近平13日在北京人民大會堂舉行第4次連習會，習近平主張4個「堅定不移」（新習四條），連戰也提了出包括兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」等4點意見做為回應。

陪同父母出席的連勝文今在臉書發文提及這次訪陸感想，中共領導人，特別是習近平，絕對是一位民族主義者，中國大陸自清末已降受盡的屈辱特別是割讓台灣的歷史，對中華民族是沒齒難忘的恥辱，對習近平而言更是有強烈的感受。

連稱習近平對兩岸關係及台灣問題的瞭解與掌握，可能比全大陸九成以上的人都深入，習在福建及浙江工作二十多年，據習自述，在廈門任副市長時即已參加小三通工作，之後在福州和浙江，更是廣泛接觸台商及台灣的農漁民，對照民進黨現位居高位的那些人，可謂是天壤之別。

連勝文說民進黨不了解對手，及對大陸領導層之陌生，又如何能擬定兩岸正確策略? 僅透過狹隘的兩岸對抗角度去面對兩岸問題，去片段瞭解大陸內部情勢，此舉形同以管窺天，這一定會造成誤判，民進黨天真的認為透過特定學者或企業人士居間傳話，就算是與對岸保持溝通管道，那真是貽笑大方！

連勝文認為關鍵其實就是民進黨持續在推動去中國化，兩岸問題不應是大陸現在最迫切需解決的要務。並表示不了解民進黨為何要硬搞去中國化，像義和團一樣刺激對方，逼對方提前出手？民進黨困於意識形態，無法解決兩岸之間任何問題，把良機搞成危機，雖成就了個人的政治野心，卻讓兩岸陷入惡性循環，民進黨若努力建設台灣，厚植台灣的實力，至少不缺電，這不是更好？

(中時電子報)