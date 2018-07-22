2018年07月22日 13:29 中時 陳世宗

靜宜大學首創融入各國風俗民情的「學生輔導及國際生學伴制度」，搭起靜宜國際化校園的交流平台。（靜宜大學提供）

靜宜411出國遊留學及ISEP遊留學機制，培養學生跨文化與外語溝通能力。（靜宜大學提供）

靜宜大學勇奪教育部「學海計畫」補助全國第一，校方同時打造國際化的學習環境。（靜宜大學提供）

靜宜大學辦學再獲肯定！日前在「遠見雜誌」評選中脫穎而出，獲得「具超強特色大學」等多項佳績；又再度以豐沛國際化能量，榮獲教育部「學海計畫」4項計畫，補助總額全國第一！校長唐傳義表示，靜宜擁有人才培育的核心技術，並具備「國際化」優質基礎，除培育師生世界觀、累積海外實戰經驗；並希望透過專業力，在不同國家的經濟發展過程，扮演重要推手角色。

教育部96年起開辦「學海計畫」，包含「學海飛颺」、「學海惜珠」及「學海築夢」計畫，配合政策，去年新增「新南向學海築夢計畫」，讓學生至新南向國家職場實習。

校長唐傳義說，靜宜全球姐妹校400多所，也是ISEP國際學生交換計畫在台第一間會員學校，學生前往國外超過700所學校留學，只要支付靜宜學雜費及住宿與當地生活費。期望藉由教育部「學海計畫」、靜宜411出國遊留學，及ISEP遊留學機制，培養學生跨文化與外語溝通能力；在累積經驗中，擴展視野，增進國際移動力，順利接軌國際！

唐傳義指出，靜宜透過產、官、學資源合作，讓學生前往中南美洲、西班牙、杜拜、紐西蘭、日本等國進行海外企業實習，透過不同學習場域，深化人才培育；以體驗式學習與互動，讓海外學習機制連結就業，也可協助台商外派幹部的問題。

「以靜宜2年學費，取得亞洲、歐洲、美洲3校碩士學位！」國際事務長兼國際學院院長楊聲勇說，今年9月將結合連續8年獲選奧地利最佳應用科技大學的「上奧科技大學」，及墨西哥前15名的「CETYS大學」，推動「全球移動MBA三聯學制」。學生僅需負擔靜宜學費可於奧地利、墨西哥及靜宜等3地學習研修，體驗跨文化學習、溝通、交流，能提升國際視野、語言及就業等競爭力！

唐傳義強調，很多年輕人希望接軌世界優勢的國家，但真正具發展潛力的是擁有廣大土地，與年輕人口優勢的開發中國家。靜宜積極推動智慧農業，將爭取「國際培育專案」，由靜宜提供農業自動化的專業知識及師資培育，邀請對生態農業有興趣的南向國家、史瓦帝尼等國，共同培育農業專才。也計畫與史瓦帝尼合作成立「跨國電子商務」，行銷當地手工藝品，拔尖也扶弱，雙方互惠、資源流動。

值得一提的是，靜宜積極吸引各國學生就讀，106年國際生超過全校一成人數，校方用心打造國際化校園，並首創融入各國風俗民情的「學生輔導及國際生學伴制度」。以日本為例，因文化差異，日本學生不輕易請求協助，靜宜透過日本籍國際導師，及日文流利的學伴，提供相關協助及完善的輔導機制，搭起靜宜國際化校園的交流平台！

(中時 )