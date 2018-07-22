林育卉上節目批羅騰園 曾要反年改趁清明早點去死

林育卉與總統蔡英文。(圖／翻攝自臉書)

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中時電子報
徐國勇辦公室主任林育卉詛咒退休警消「趁清明不會早點去死」。(圖／翻攝自臉書)

屏東縣議員蔣月惠近日爆紅，多個政論節目獲邀請或討論蔣月惠現象。但資深媒體人林育卉上親綠政論節目時，質疑羅騰園的合法性，並問「孩子真的有受惠嗎?」網路一片罵聲，林育卉的過往經歷也被拿出檢視，網友發現林育卉是前行政院發言人徐國勇辦公室主任，因為在臉書發文要反年改「趁清明不會早點去死」被停職，林育卉也遭諷「台灣價值滿滿」。

親綠的三立電視台政論節目《新台灣加油》，在討論蔣月惠旋風時，資深媒體人林育卉表示，「羅騰園如果真如蔣月惠所講的那麼重要，她需要幫助這麼多的孩子，那她應該要好好照顧他們，因為羅騰園是一個還沒有立案成立的收容機構，如果蔣月惠真要保護這些肢體殘障的孩子的話，是把他們帶上街，用我一票30塊去照顧他們，可是有好好照顧他們嗎？還是他們只是蔣從政的一個招牌跟工具，跟利用的一個方式，我覺得這個必須要請蔣要跟大家來說清楚。

林育卉的發言在網路引來一片罵聲，八卦版鄉民也一一挖出林育卉的經歷「「外省人台灣獨立促進會」主任委員、綠色和平電台主持人、行政院發言人徐國勇辦公室主任。」並諷刺「嗯！這樣滿滿台灣價值的媒體人，幫政府說話，意外嗎?」

林育卉之前的爭議之一為在臉書上發表「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」，批評抗議年金改革的退休警消人員。時任行政院發言人的徐國勇宣布暫停其職務，隨後林育卉凌晨在臉書宣布請辭。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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