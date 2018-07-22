花蓮南安瀑布現另類追熊潮 黑熊媽媽：不是要淨空嗎

2018年07月22日 13:36 中時 許家寧

林務局今擴大管制周邊道路，呼籲民眾在熊仔脫困前，暫勿前往。（林管處提供）

疑似落單熊仔的排遺，被發現有菸蒂。（林管處提供）

林務局封閉南安瀑布，盼遊客勿再前往，讓熊媽母子能夠平安團圓。（林管處提供）

花蓮一頭4個月大的台灣黑熊寶寶近來出沒省道找媽媽，萌樣反而引起一股尋熊熱潮，林務局今早擴大管制範圍，呼籲遊客「麥擱來了！」雖然沒有了遊客，卻換成大批交管警察、公務員及採訪媒體，讓「黑熊媽媽」黃美秀不滿質疑「不是說要淨空嗎﹖」

花蓮卓溪鄉南安瀑布，13、17日2度發現小黑熊行蹤，疑似迷途找媽媽，21日更被民眾目擊獨自現蹤在台30線省道上，黑熊棲地瞬間成了遊客「打卡景點」，林務局憂心人潮與行經車輛造成小熊驚嚇或受傷，今早更擴大封閉管制周邊道路。

近日一直在南安瀑布「趴趴走」的黑熊寶寶，21日流浪到台30線省道，林務局監測多日，仍不見熊媽媽蹤影，從黑熊糞便發現有菸蒂，憂心小黑熊因多日沒喝母奶，造成營養不良，恐飢不擇食，目前只能透過人員管制，期待母熊盡快前來團聚將小熊帶離。

屏科大學野保所長黃美秀繼昨日在臉書發文，「小熊出沒成為打卡聖地」，感嘆這就是台灣人的素養嗎﹖今早再次無奈發文「沒了遊客，換上警察和公務員一大群人，還有攝影師！周末早好不熱鬧，另一種風景。再問我意見，我還能說什麼呢！不是說要淨空嗎。」引起網友留言轉載。

花蓮林區管理處表示，讓小熊安心回家，是相關單位一致努力的目標，明日將邀集有關單位及專家學者共同研商，依近日觀測結果研議後續處置方式，小熊觀測結果及動向，林管處將隨時提供最新訊息，呼籲民眾在小熊脫困前暫勿前往、逗留及拍照。

(中時 )