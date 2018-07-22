花蓮南安瀑布現另類追熊潮 黑熊媽媽：不是要淨空嗎

屏科大教授黃美秀再臉書發文「沒了遊客，換上警察和公務員一大群人，還有攝影師！周末早好不熱鬧。（翻攝臉書）

友善列印
中時
林務局今擴大管制周邊道路，呼籲民眾在熊仔脫困前，暫勿前往。（林管處提供）
疑似落單熊仔的排遺，被發現有菸蒂。（林管處提供）
林務局封閉南安瀑布，盼遊客勿再前往，讓熊媽母子能夠平安團圓。（林管處提供）

花蓮一頭4個月大的台灣黑熊寶寶近來出沒省道找媽媽，萌樣反而引起一股尋熊熱潮，林務局今早擴大管制範圍，呼籲遊客「麥擱來了！」雖然沒有了遊客，卻換成大批交管警察、公務員及採訪媒體，讓「黑熊媽媽」黃美秀不滿質疑「不是說要淨空嗎﹖」

花蓮卓溪鄉南安瀑布，13、17日2度發現小黑熊行蹤，疑似迷途找媽媽，21日更被民眾目擊獨自現蹤在台30線省道上，黑熊棲地瞬間成了遊客「打卡景點」，林務局憂心人潮與行經車輛造成小熊驚嚇或受傷，今早更擴大封閉管制周邊道路。

近日一直在南安瀑布「趴趴走」的黑熊寶寶，21日流浪到台30線省道，林務局監測多日，仍不見熊媽媽蹤影，從黑熊糞便發現有菸蒂，憂心小黑熊因多日沒喝母奶，造成營養不良，恐飢不擇食，目前只能透過人員管制，期待母熊盡快前來團聚將小熊帶離。

屏科大學野保所長黃美秀繼昨日在臉書發文，「小熊出沒成為打卡聖地」，感嘆這就是台灣人的素養嗎﹖今早再次無奈發文「沒了遊客，換上警察和公務員一大群人，還有攝影師！周末早好不熱鬧，另一種風景。再問我意見，我還能說什麼呢！不是說要淨空嗎。」引起網友留言轉載。

花蓮林區管理處表示，讓小熊安心回家，是相關單位一致努力的目標，明日將邀集有關單位及專家學者共同研商，依近日觀測結果研議後續處置方式，小熊觀測結果及動向，林管處將隨時提供最新訊息，呼籲民眾在小熊脫困前暫勿前往、逗留及拍照。

(中時 )

靜宜大學勇奪教育部「學海計畫」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。