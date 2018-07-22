林佳龍：公車開進松鶴部落 市府服務零距離

2018年07月22日 14:28 中時 盧金足

台中市長林佳龍在臉書PO文表示，公車駛進和平區松鶴部落，縮城鄉差距，盼大台中一起進步。（盧金足翻攝）

台中市大甲溪畔的和平區松鶴部落，居民往返交通工具除了騎車與開車，只能依賴行經東關路的公車，但部落距離最近的公車站牌將近1公里，交通相當不便。去年7月1日起，市府將往返東勢-谷關豐原客運266路公車繞駛進入松鶴部落，不僅成為全市首輛駛入部落的公車，也讓在地民眾往返更加便利。

林佳龍在個人臉書專頁PO文表示，大台中合併，不只是面積變大，更要不分縣區市區，全力縮短城鄉差距，讓大台中真正成為一家人，一起進步。

「讓和平區的民眾也能享受良好的公共服務！」林佳龍說，從他上任後就開始推動「和平專案」，就是希望能夠紀錄列管和平區民眾的需求，過去3年多，市府在和平區改善路平、路燈，修繕及維護自來水系統，同時也提升教育與公車交通等品質。

林佳龍以266路公車開進松鶴部落指出，過去考量運量，266路公車一直不敢延駛這1公里路程進入，部落裡的老人家總得帶張小凳子，邊走邊休息，一路走到台8線搭公車。

現在松鶴部落的長輩不用再麻煩子女接送，也不用長途跋涉，就能到谷關、東勢採買、健檢，266路公車運量也達每月4000多人，是典型的服務創造需求的案例。

林佳龍也說，透過「和平專案」座談，不僅獲得各界意見，也交待許多工作，將持續努力縮短城鄉差距。

林佳龍在臉書的貼文，獲得網友熱烈留言、轉貼，民眾留言肯定，「聽進了部落心聲」、「松鶴部落終於不是化外之地了」，也認同「縮短城鄉差距，大台中才能真正成為一家人」，並期盼未來市府能繼續開發偏鄉地區及資源不足聚落的軟硬體建設工作，提升民眾生活品質與便利。

(中時 )