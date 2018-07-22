不認ROC審判權！獨派遭噴漆喊告 網：告你老X

2018年07月22日 14:24 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

228慈湖潑漆案，20日桃園地院開庭，獨派青年團體自由台灣黨、蠻番島嶼社等8人出庭，獨派王騰葦說「我是台灣人」，質疑他們為何要受中華民國法審理，不過獨派青年羅宜遭黑衣男噴黃漆提告。對此，網友諷刺地說「告你老X」

今年228，獨派青年闖入桃園慈湖陵寢，越過紅龍柱，朝蔣中正棺柩潑灑紅漆，20日桃園地院開庭，獨派青年赴往桃園地方法院開庭前舉行記者會，其中一名成員羅宜遭到闖入的2名人士衝向前，朝頭、手部噴上黃漆。羅宜出庭結束後立即到桃園警分局提告2名男子公然侮辱、傷害。

對於獨派不認「中華民國」法律，卻提告噴漆男子的行徑，有網友製圖對比，嘲諷獨派「對銅像潑漆是為了表達中華民國已死，但我會依中華民國法律提告噴漆我的人」。

另外臉書專頁《你這麼好騙，你家裡人知道嗎？》則發文揶揄獨派青年的雙重標準，諷刺表示獨派自己潑別人漆，搬出「中華民國沒有審判權」，被別人噴漆就爆氣喊告。網友酸獨派「告你老X，沒有審判權你告來做什麼？回你台灣國法院去告啦，神經病」

網友則紛紛留言附和「樹多必有枯枝，人多必有白痴」、「別亂製造仇恨對立，不認同中華民國台灣就滾出去！」、「哼！你們的法律對我沒用，但是我要告死他.....」、「精神分裂的」、「犯罪地點在中華民國，中華民國當然有審判權」

(中時電子報)