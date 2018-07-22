不認ROC審判權！獨派遭噴漆喊告 網：告你老X

獨派遭噴漆喊告，網友製圖揶揄。(翻攝臉書)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

228慈湖潑漆案，20日桃園地院開庭，獨派青年團體自由台灣黨、蠻番島嶼社等8人出庭，獨派王騰葦說「我是台灣人」，質疑他們為何要受中華民國法審理，不過獨派青年羅宜遭黑衣男噴黃漆提告。對此，網友諷刺地說「告你老X」

今年228，獨派青年闖入桃園慈湖陵寢，越過紅龍柱，朝蔣中正棺柩潑灑紅漆，20日桃園地院開庭，獨派青年赴往桃園地方法院開庭前舉行記者會，其中一名成員羅宜遭到闖入的2名人士衝向前，朝頭、手部噴上黃漆。羅宜出庭結束後立即到桃園警分局提告2名男子公然侮辱、傷害。

對於獨派不認「中華民國」法律，卻提告噴漆男子的行徑，有網友製圖對比，嘲諷獨派「對銅像潑漆是為了表達中華民國已死，但我會依中華民國法律提告噴漆我的人」。

另外臉書專頁《你這麼好騙，你家裡人知道嗎？》則發文揶揄獨派青年的雙重標準，諷刺表示獨派自己潑別人漆，搬出「中華民國沒有審判權」，被別人噴漆就爆氣喊告。網友酸獨派「告你老X，沒有審判權你告來做什麼？回你台灣國法院去告啦，神經病」

網友則紛紛留言附和「樹多必有枯枝，人多必有白痴」、「別亂製造仇恨對立，不認同中華民國台灣就滾出去！」、「哼！你們的法律對我沒用，但是我要告死他.....」、「精神分裂的」、「犯罪地點在中華民國，中華民國當然有審判權」

(中時電子報)

文章來源：你這麼好騙，你家裡人知道嗎？

影城內冒煙鐵門還下降 受困民眾… 林口衛生所爆性騷 3婦人控男醫摸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。