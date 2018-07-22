剛增列第三級毒品 航警首查獲「彩虹菸」原料氯苯基戊酮

航警局20日在遠雄快遞進口專區，查獲一批以「背心」名義申報進口的貨物，夾帶本月才增列為第3級毒品的氯苯基戊酮。（陳麒全攝）

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氯苯基戊酮闖關入境後，以攪拌方式與菸草混合，再用機器包裝成為普通香菸型態，裝入知名品牌香菸外盒，以「彩虹菸」的方式流入夜店等地，每包賣價可能高達1000到2000元不等，讓不知情的人長期吸食成癮，危害相當大。（陳麒全攝）
專案小組21日在桃園市逮捕前來領貨的蕭姓嫌犯移送偵辦。（陳麒全攝）

航警局20日在遠雄快遞進口專區，查獲一批以「背心」名義申報進口的貨物，夾帶本月才增列為第3級毒品的氯苯基戊酮。警方表示，暑假期間是毒品危害青少年恐入高峰，若是這批新興毒品不慎外流，恐約會毒害40萬人次。

緝毒單位指出，氯苯基戊酮為「合成卡西酮物質」的一種，具中樞神經系統興奮作用，施用後會產生欣快感、時空認知扭曲的心理作用，長期使用亦會出現成癮性及依賴性。國內曾經在毒品「彩虹菸」中查獲，為了避免遭到濫用危害國人健康，行政院於7月11日公告列為第3級毒品。

航警表示，航警局安檢大隊及關務署台北關20日上午在桃園機場快遞貨物專區執行檢查，發現1箱以「背心」名義申報貨物可疑，開箱檢查發現夾藏了9包共重9公斤餘的白色不明成份粉末，經送請交通部民用民航局航空醫務中心檢驗呈現氯苯基戊酮反應。

航警局長陳檡文立即指示成立專案小組，報請桃園地檢署檢察官黃榮德指揮偵辦，會同台北市警松山分局、桃園市警八德分局等單位，21日偽裝成送貨員，前往桃園市八德區「送貨」，當場逮捕出面取貨的43歲蕭姓嫌犯，在其住處再起出10包的氯苯基戊酮，共重10公斤餘，以及改裝大陸知名品牌香菸「玉溪莊園」、「利群」、「黃鶴樓」等18包，菸草397公克。

緝毒單位初步調查，氯苯基戊酮闖關入境後，以攪拌方式與菸草混合，再用機器包裝成為普通香菸型態，裝入知名品牌香菸外盒，以「彩虹菸」的方式流入夜店等地，每包賣價可能高達1000到2000元不等，讓不知情的人長期吸食成癮，危害相當大。

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(中時 )

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