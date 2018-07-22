台北》姚文智撩妹金句 留言一樣被抓包「共用老婆」？

2018年07月22日 14:39 中時電子報 邱文秀

網友留言都一樣。(姚文智臉書)

網友留言都一樣。(姚文智臉書)

民進黨台北市長參選人姚文智跟風推出撩妹金句「給我一杯咖啡的時間，我會讓你愛上我」等，底下有兩個不同粉絲告白「我老婆是妳的超級粉絲，從你當新聞局長就非常喜歡你，每當電視上看到你就像花癡一樣，我沒生氣因為我也一樣愛上你了，加油姚市長我們都挺你。」網友留言「共用老婆??」此留言也引起一股照樣照句跟風，大家的阿祖、老婆、老公、阿公、姊妹等都不約而同愛上了姚文智。

網路上最近流行撩妹金句，姚文智也在臉書跟風推出自己的撩妹金句「給我一杯咖啡的時間，我會讓你愛上我」等，只是底下留言卻有亮點，一位顏姓粉絲留言「我老婆是妳的超級粉絲，從你當新聞局長就非常喜歡你，每當電視上看到你就像花癡一樣，我沒生氣因為我也一樣愛上你了，加油姚市長我們都挺你。」

另一位蔡姓粉絲過不久也留一模一樣的句子，被眼尖的網友發現問「你老婆跟樓上上的顏先生的老婆是同一個人嗎？」蔡姓粉絲還回「真剛好XD我沒注意到竟然跟顏先生一樣！」

接著留言區也開始跟風照樣照句，大家的身邊親戚突然間都愛上了姚文智「我老公是你的超級粉絲，從你當新聞局長就非常喜歡你，每當電視上看到你就像花癡一樣，我沒生氣因為我也一樣愛上你了，加油姚市長我們都挺你！」、「開放造句———我[ ]是妳的超級粉絲，從你當[ ]就非常喜歡你，每當電視上看到你就像花癡一樣，我沒生氣因為我也一樣愛上你了，加油姚市長我們都挺你」。

PTT網友發文「其實姚真的很認真在打選戰，至少願意用個人照片來增加網路曝光度，大家如果願意多給他一杯咖啡的時間，除了看他用個人照片撩妹之外，在底下的留言，還可以看到他的粉絲們對於多元成家也是十分支持的，因為太感動了所以我就全部蒐集起來了。」

網友們也留言「人家不能同一個老婆嗎」、「人太少只好自己複製貼上」、「快笑死了，要裝也要像一點」、「去姚的fb朝聖，很有笑點」、「笑死，這網軍是給50而已吧」、「表哥表姐大集合」、「太……實在太慘了」、「我覺得這些留言全都會被封鎖。XD」

(中時電子報)