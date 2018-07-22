挺縣府遭罵翻 周春米：公共利益是政府難走又殘忍的路

不分區綠委周春米近來在屏東公勇路拆遷戶議題頻頻發言，雖然被網友灌爆罵翻，但她仍沒改變立場，強調縣府沒有強拆民宅。圖／翻攝周春米臉書

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中時

屏東縣議員蔣月惠為了屏東公勇路拆遷戶咬傷警察，引發外界關注縣府是否強拆民宅。對此，不分區綠委周春米日前指出，拆除的都是同意戶，不同意戶都沒拆除，何來強拆說法，引發網友灌爆她的臉書。對此，她今在po文，表示她是政治人物會面對，但強調沒有強拆民宅，並強調沒人願意「被決定犧牲」，但公共利益讓民選首長不得不選擇這條「難走又殘忍的路」。

周春米在臉書po文說，不管外界用警力不成比例或清晨出擊等角度來攻擊這個事實或其合理性或正當性，但結論還是一樣，沒有強拆民宅的事實；另外拆除的三戶，是去年已請領徵收補償金的鄉親，事實上也早已遷移，沒有本來不同意，後來被迫同意的事實，還請外界辨明。

周春米強調，被選擇徵收和被選擇要犧牲，應該是件不幸的事情，沒有人願意是被決定要犧牲的那一個，但為什麼會發生這種事呢，常情判斷生活經驗上應該有個不得不然的利益在那邊。

周說，因為「公共利益」，不得不讓民選的首長翰政府機關選擇這條難走又殘忍的路；目前來看，依照相關的規定與程序，在公勇路是否要拓寬這件事上，最後政府單位決定選擇了公共利益。

她強調，在面對依照相關法定程序走完，最後被選擇被徵收要犧牲的朋友，我們除了感謝再感謝，也只能ㄧ步一腳印的取得他們的諒解和成全。

(中時 )

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