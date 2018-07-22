視察嘉義市下水道工程 賴清德誇涂醒哲像推土機

2018年07月22日 15:09 中時 呂妍庭

行政院長賴清德今22日到嘉義市了解汙水下水道工程進度。（呂妍庭攝）

嘉義市長涂醒哲指包括汙水下水道接管率、貨轉中心、鐵路高架化等工程都是「國民黨不想做、做不到。（呂妍庭攝），而民進黨做到了」的建設

行政院長賴清德今22日上午把時間留給嘉義市長涂醒哲，先後參訪嘉義市汙水下水道工程進度、出席成年禮、到文財殿參拜，還吃了雞肉飯才離開，在聽取市府的簡報後，賴清德誇涂醒哲就像一台推土機，把延宕39年的「貨物轉運中心」、延宕20多年的鐵路高架化推進動工，「什麼地方有困難，他就克服困難」，尤其汙水下水道工程去年才發包，下個月主幹管就要竣工，10月汙水處理中心也要完工啟用，這種行政效率令人佩服。

嘉義市第一座水資源回收中心第一期統包工程預定8月通水，10月竣工，今上午賴清德在涂醒哲、立委李俊俋與多位議員陪同下，一起聽取施工團隊簡報，涂醒哲指包括汙水下水道接管率、貨轉中心、鐵路高架化等工程都是「國民黨不想做、做不到，而民進黨做到了」的建設，在他推動下，現在嘉市「溝通、水清、路平、燈亮」基礎建設都已經有顯著成效。

李俊俋肯定涂醒哲是個認真的人，了解城市的需要，也為嘉義市做許多事，只是比較不會行銷，「我應該給認真做事的人掌聲」，還向賴清德喊話，說因為行政院支持，嘉市重大建設才能持續推動，「歡迎院長常來嘉義，記得帶紅包來」，引起全場一片笑聲。

賴清德致詞時提到，嘉義市是民主的聖地，人才輩出，但文明指標的污水下水道卻是零，非常感謝李俊俋在立法院積極奔走，涂醒哲率領市府團隊，到行政院多次提案、說明，終於在2016年核定計畫，並特別讚許嘉義市建設速度非常快，去年才發包，下個月污水下水道的主幹管就要竣工，10月污水處理中心也要完工啟用，「這種效率要給市長與團隊掌聲」，並承諾汙水下水道3期總經費達116億元，「我們絕對全力支持涂市長」，也希望團隊持續加油。

賴清德也誇嘉市水資源回收中心比計畫做的還要好，各種指標都比原先設計或法令要求來的好，且不單是水資源回收中心，還有滯洪池及公園綠地，也是環保教育園區，上面有太陽能等，非常多元，功能非常好，讓一筆錢發揮多元作用，非常不容易，「真是聰明的市長、聰明的市府團隊」。

賴清德說他對市府非常欽佩，指延宕39年的「貨物轉運中心」在涂醒哲手上正式推動，延宕28年的鐵路高架化已動工，多次形容涂醒哲就像推土機，做事認真、毅力堅強、不怕困難的推土機精神，值得大家掌聲鼓勵。

(中時 )

行政院長賴清德今22日到嘉義市了解汙水下水道工程進度。（呂妍庭攝）

行政院長賴清德到嘉義市文財殿參拜祈福。（呂妍庭攝）

立委李俊俋向賴清德喊話：「歡迎院長常來嘉義，記得帶紅包來」。（呂妍庭攝）

賴清德參加一年一度嘉義市成年禮活動，全場大合影。（呂妍庭翻攝）