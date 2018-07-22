新加坡羽賽》周天成兩局勝許仁豪 台灣「金包銀」

2018年07月22日 15:12 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

超級500系列新加坡羽球公開賽，今天進入最後一天決賽，男單由兩位台灣好手周天成、許仁豪爭冠，經過43分鐘、兩局競爭，世界排名第七的周天成以21：13、21：13，擊敗世界排名第41的許仁豪，拿下兩人國際賽交手第一勝。

這是台灣男子選手近年來僅第二次包辦國際賽事冠亞軍，前一次是超級300等級的2017年德國公開賽，當時是周天成對王子維。

第一局周天成在2：3落後之後連拿7分超前，這局兩位球員有幾分來回多拍，其中一分來回打了41拍，周天成撲救之後許仁豪強勢回擊了一棵近身球，但周天成靠直覺反應回擊，球落在許仁豪後方的界內，許仁豪救球不及，這一分兩位選手精彩來回也獲得現場觀眾歡呼。

第二局換邊之後許仁豪先取得8：4領先，不過隨後包括自己有兩分回擊過長出界、一次犯規而連丟7分，也讓出領先；雖然接下來許仁豪靠技巧及運氣，連趕5分超車，但周天成也發揮韌性，救了好幾顆險球，連得10分而鎖定勝利。

賽後周天成說：「謝謝現場球迷支持，也因為大家的歡呼聲，給我更多信心，才能贏得勝利。」

新加坡公開賽總獎金35.5萬美元（約1100萬台幣），男單冠軍可獲2萬6625美元獎金（約82萬台幣），亞軍則是1萬3490美元（約42萬台幣）。

(中時電子報)