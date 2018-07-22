擺脫佛系？丁守中：從現在開始衝刺

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中時電子報
綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中近來頻走基層，爭取民眾支持，面對基層湧來關懷與壓力，希望團隊「強硬一點，趕快動起來」，丁守中表示，將把原先九月份、也就是選前三個月開始衝刺的時程提前，從現在開始全力衝刺，全面推出廣告、看板、小文宣、微電影等，他也宣布將設置「競選服務中心」取代競選總部，方便選民可以有地方直接找到他。

針對他與台北市長柯文哲民調是否呈現「死亡交叉」？丁守中說，這是外行講的話，因為從政治學學理來說，民調最後一個月上下起伏才叫死亡交叉，到時很難救回來。現在還有四個月，選舉都還沒有啟動，政見完全沒推出，所以是太早臆測。民調高高低低則是作為改進、衝刺的參考。

丁守中今天一早開始就與市議員陳重文、汪志冰、市議員參選人張斯綱、林杏兒等人陪同下，走訪天母公園、天母運動公園、士東市場、蘭雅市場等地拜票。他承認，近來基層確實給了不少關心的壓力，熱誠鼓舞他加大動作，所以原本8月底才會展開的各項動作時程都會往前，以符合民眾期待。

此外，為了省錢，團隊原本考慮不設競選總部，改採與各地議員結合，不過丁守中表示，很多基層民眾、社團都在問，這段時間要找他到底到哪個辦公室比較方便，所以將成立「競選服務中心」，目前正在尋覓地點，會以交通方便、有捷運的地方為優先，預計9月就會成立。

丁守中也說，年輕人對他認識度最低，所以將在年輕人接觸的管道、方式、聚集地方大量推出廣告，預計下周就會推出第一波的年輕人網站。

(中時電子報)

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