高雄》陳其邁跟市府都不爽 喊話韓國瑜勿為唱衰選高雄

2018年07月22日 15:34 中時 李義

韓國瑜一席「只有當舖和殯葬業成長，而軍公教都在放火燒房子」，在政壇激漣漪！不但陳其邁怒了，高雄市政府也很不爽，新聞局長張家興向韓國瑜喊話，勿汙名化為國服務的軍公教及特定產業，更別為了唱衰高雄而選高雄。

張家興22日表示，高雄在2017年的營利事業數2015至2016年間增加5818家、銷售額更成長了約4437億元，總體商業在近3年有顯著成長；而自2006年以來，國內外的半導體廠商已在高雄投資近5000億元，顯見高市府促進經濟發展有成。

張家興引述經發局資料表示，高雄市的總體商業近三年來有顯著的正成長，2017年的營利事業家數較2015年至2016年間增加了5818家，2017年的營利事業銷售額更較2015年至2016年間增加約4437億元；其中2017年的綜合商品零售業銷售額較2015至2016年間成長47.22億，顯見市府打造宜居城市、推動產業轉型有成，成功地促進高雄的經濟發展。

張家興指出，華邦電投資3350億的12吋晶圓廠落腳高雄路竹科技園區、日月光亦投入125億擴廠，於2006年至今，國內外的半導體廠商已在高雄投資近5000億元，高雄已由半導體生產基地轉型為研發基地，上中下游產業聚落已然成形；而市府面對擴建或投資用地需求，更已和行政院聯手，將高雄科技園區第二園區設於橋頭新市鎮，進而打造高雄做為南台灣半導體產業基地，持續促進臺灣的國際競爭力。

張家興並對韓國瑜隔空喊話，呼籲不要為了唱衰高雄而參選高雄市長，應儘速補修市政學分，並正視高雄市政府在打造宜居城市、推動產業轉型、促進經濟發展上的努力與成績，以免被看破手腳、貽笑大方。

(中時 )