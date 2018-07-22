NFL》川普憤怒：不敢相信球員還在鬧！

2018年07月22日 15:43 中時電子報 盧品青

美國總統川普唱國歌。(美聯社)

NFL的國歌爭議恐怕沒完沒了。NFL在與美國總統川普(Donald J. Trump)交手敗陣之後，聯盟立下陳抗禁令，誰不喜歡國歌可以不要出席賽前演奏，但只要出席者就必須乖乖肅立，否則就要遭受罰款與禁賽。

為了抗議美國歧視黑人與警察暴力的問題，少數球員仍不放棄陳抗，邁阿密海豚隊似乎有意殺一儆百，將陳抗球員禁賽。禁賽期間沒有薪水，而且還可能遭到額外罰款，可以真正傷害到球員。

不過上有政策、下有對策，NFL球員工會無力改變規定，但他們打算繞路走，最簡單的方法就是拖延，他們成功說服聯盟暫緩執行新規定。

川普憤怒表示：「我不敢相信，NFL國歌爭議又復活了！不是已經規定(唱國歌時)給我乖乖肅立、手放在胸膛上嗎？4000萬美元的聯盟主席(古戴爾)必須站出來解決問題，球員(唱國歌時)跪一次就趕出場，跪第二次就整季禁賽！」

然而球員工會並不害怕川普，只表示「謝謝關心」。其實他們到底想怎樣呢？球員自己也清楚，要美國不歧視黑人是不可能的，至少不是一朝一夕能做到，球員只是想要藉由陳抗讓大家正視這個問題，政府不能再放任警察欺壓黑人。

紐約巨人隊股東提許(Steve Tisch)說：「川普沒搞懂球員到底為何要陳抗，我希望川普在新球季能夠直接與球員接觸，而不是光對聯盟和老闆指手畫腳。」NFL季賽將於9月開踢，屆時可能又會掀起新的風暴。

(中時電子報)