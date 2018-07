粗花前往🔜山。西 匆匆忙忙行李差點沒帶 經紀人美美和帥氣化妝師Jimy 一搭一唱的說沒帶行李是以為要上車去海邊戲水嗎?🤸🏾‍♂️ #照顧我的警衛伯伯也笑我沒帶行李就要去機場啊😅 #去山西不只是吃麵食 #不光是品嚐醋 #風一般的女紙出動 #不是飛天小泥警

A post shared by AnN HsU (@anno8o7) on Jul 21, 2018 at 2:11am PDT