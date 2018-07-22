誇霞海城隍廟賺很多外匯 柯P：日本人都被騙來

台北市長柯文哲出席大稻埕活動。（陳燕珩攝）

友善列印
中時

北市迪化街保留古早建築和傳統產業，近年吸引不少文創業者進駐，今年6月南街實施行人徒步區，帶來更多觀光人潮。不過，柯文哲今出席活動表示，怎麼讓傳統產業賺錢很重要，不能搞到最後只剩文創，話鋒一轉他還誇霞海城隍廟CP值很高，這廟沒多大間，但為台灣帶來很多外匯，「一堆日本人都被騙來，有夠厲害。」

柯文哲今下午出席「戀念大同City Play－整個城市都是你的遊戲室」活動，他致詞時說，大稻埕是台北1920年代聚落保存最完整的地方，近年花很多力氣改造，目標很明確，就是吸引大家來觀光，讓在地商家賺到錢。

不過，近來引進文創商家後，不少傳統產業商家抱怨租金不斷調漲，又不像文創業者有政府補助，根本做不下去。對此柯文哲說，這就是一種競爭，文創店變多，但大稻埕在歷史上是以茶葉、布和南北貨為主，不能搞到最後只剩下文創，傳統產業都跑掉，怎麼取得平衡是一個問題。

他強調，觀光客雖然變多，但很多人不會消費，要讓店家賺到錢才算數，所以包括南北貨、中藥店等商家，要思考怎麼讓日韓觀光客、本地年輕人購買，這才是重點。

話鋒一轉，柯文哲笑說，今天很難得看到霞海城隍廟管理人陳文文，因為她平時很常去日本推銷，這間廟沒有多大間，但為台灣帶來很多外匯，要算CP值的話，這間廟最賺錢，「一堆日本人都被騙來這地方，有夠厲害」。

不過外界好奇，大同區是傳統綠營票倉，柯文哲2周內連訪迪化街2次，還現場承諾地主，未來北市府做的開發案會直接買容積，解決當地容積移轉問題，頗有搶攻綠營票倉的意味？

對此，柯笑說8月河岸音樂祭、10月新文化運動館落成還會再來，其實12行政區都會去，只是這地方要振興觀光，所以有一連串活動，像大稻埕碼頭已跟過去完全不一樣，藍色公路以前沒有船，現在也慢慢多起來，這是北市最能吸引日韓觀光客的地方，所以設計上要讓觀光客能徒步晃一整天，帶動商圈讓店家賺錢。

(中時 )

哪家電信網速最快？ 實測結果網…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。