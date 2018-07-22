誇霞海城隍廟賺很多外匯 柯P：日本人都被騙來

2018年07月22日 16:11 中時 陳燕珩

北市迪化街保留古早建築和傳統產業，近年吸引不少文創業者進駐，今年6月南街實施行人徒步區，帶來更多觀光人潮。不過，柯文哲今出席活動表示，怎麼讓傳統產業賺錢很重要，不能搞到最後只剩文創，話鋒一轉他還誇霞海城隍廟CP值很高，這廟沒多大間，但為台灣帶來很多外匯，「一堆日本人都被騙來，有夠厲害。」

柯文哲今下午出席「戀念大同City Play－整個城市都是你的遊戲室」活動，他致詞時說，大稻埕是台北1920年代聚落保存最完整的地方，近年花很多力氣改造，目標很明確，就是吸引大家來觀光，讓在地商家賺到錢。

不過，近來引進文創商家後，不少傳統產業商家抱怨租金不斷調漲，又不像文創業者有政府補助，根本做不下去。對此柯文哲說，這就是一種競爭，文創店變多，但大稻埕在歷史上是以茶葉、布和南北貨為主，不能搞到最後只剩下文創，傳統產業都跑掉，怎麼取得平衡是一個問題。

他強調，觀光客雖然變多，但很多人不會消費，要讓店家賺到錢才算數，所以包括南北貨、中藥店等商家，要思考怎麼讓日韓觀光客、本地年輕人購買，這才是重點。

話鋒一轉，柯文哲笑說，今天很難得看到霞海城隍廟管理人陳文文，因為她平時很常去日本推銷，這間廟沒有多大間，但為台灣帶來很多外匯，要算CP值的話，這間廟最賺錢，「一堆日本人都被騙來這地方，有夠厲害」。

不過外界好奇，大同區是傳統綠營票倉，柯文哲2周內連訪迪化街2次，還現場承諾地主，未來北市府做的開發案會直接買容積，解決當地容積移轉問題，頗有搶攻綠營票倉的意味？

對此，柯笑說8月河岸音樂祭、10月新文化運動館落成還會再來，其實12行政區都會去，只是這地方要振興觀光，所以有一連串活動，像大稻埕碼頭已跟過去完全不一樣，藍色公路以前沒有船，現在也慢慢多起來，這是北市最能吸引日韓觀光客的地方，所以設計上要讓觀光客能徒步晃一整天，帶動商圈讓店家賺錢。

(中時 )