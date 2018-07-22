水井申報納管規費？中市府：住家或農用水井不收取

中市府考量兼顧民眾用水需求免於衝擊產業，對水井納管的農業灌溉用水、無法接管自來水的家用給水，已不收取水權規費，請民眾放心。（盧金足攝）

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台中市府22日表示，考量兼顧民眾用水需求免於衝擊產業，從農田水利會外，市長林佳龍承諾於任內針對水井納管的農業灌溉用水、無法接管自來水的家用給水，均已不收取水權規費，請民眾放心。

媒體報導行政院長賴清德日前裁示中央推動修法，免去「水權登記收費標準」規定之每口履勘費及登記費，引發各界關心。

配合中央法規，落實地下水保育與水井管理，市府水利局依據中央規定，請位於台中市地下水管制區及非管制區中，未經核准鑿井引水的民眾，應於今年底前，主動向水利局申報納管，而水利局也會依據「水權登記收費標準」收取行政作業規費2700元，以辦理水權登記。

市府水利局表示，雖然依據「水權登記收費標準」民眾必須繳交水權規費，但市府考量民眾用水需求，免於衝擊產業，市長林佳龍承諾於任內針對水井納管的農業灌溉用水、無法接管自來水的家用給水，均已不收取水權規費。

水利局強調，目前依中央法規，積極輔導民眾進行水井申報納管，但對於無引用水利會灌溉用水，而需自行抽水灌溉的農民，以及自來水未到達地區的民眾，已先予免收規費並加強宣導，並向中央反應爭取除既有水井納管外，未來應擴及水井興辦事業，協助農民灌溉用水應盡早可依法免徵水權規費，以照顧農民。

(中時 )

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