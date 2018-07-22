親子藝文季起跑 蔡其昌：最棒的暑假禮物

幸福親子藝文季22日在清水海灣繪本館起跑，立法院副院長蔡其昌、市議員王立任等共襄盛舉。（陳淑娥攝）

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立法院副院長蔡其昌發送氣球給孩子們。（陳淑娥攝）
幸福親子藝文季22日在清水海灣繪本館起跑，吸引許多親子前往同歡。（陳淑娥攝）

幸福親子藝文季已經邁入第4年！今年開幕首演22日在清水海灣繪本館登場，吸引許多親子共襄盛舉，未來每個週未陸續在台中海線等各地有美麗台灣3D行動院、紙風車劇團、小青蛙劇團等藝文表演，今年還特別延長擴大為期兩個月，讓孩子能有充實的暑假生活。

2018幸福親子藝文季由好玩劇團帶來《工夫廚房》首演，立法院副院長蔡其昌、海灣文化創意協會理事長、市議員王立任、台中市府文化局副局長施純福及台中市議員參選人施志昌、繪本家陳旻昱等皆親臨現場。

蔡其昌表示，今年開幕首演選在海線最知名的海灣繪本館登場，相信這個空間加上藝文活動舉辦，必定能夠相得益彰。他說，親子藝文季活動沒有跟政府申請預算，自己與王立任議員一同向民間募款創辦，今年更延長擴大為兩個月，讓海線孩子有充實的暑假生活。

王立任指出，親子藝文季深入到社區角落，用行動的方式把表演帶到許多學校，讓更多的小朋友可以來接觸這些藝文活動；這個月有美麗台灣3D行動電影，8、9月有小青蛙劇團、大開劇團及身聲劇場，也特別邀請紙風車以及藝術卡車，最重要的是9月15日在港區藝術中心演藝廳，將有國立台灣交響樂團帶來精采演出。

幸福親子藝文活動由立法院副院長蔡其昌辦公室籌辦，即日起正式起跑，後續會在台中海線等區域舉辦多場的劇團表演與電影的播放，詳細的活動資訊海灣繪本館粉絲團、蔡其昌副院長粉絲團、王立任議員粉絲團及施志昌粉絲團。

(中時 )

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