觀光飯店優惠券提前夏季旅展賣 民眾排隊搶購

2018年07月22日 17:32 中時 王思慧

「2018年海峽兩岸台北夏季旅展」在世貿一館舉行，儘管沒有大量宣傳，不過今年唯一進駐的晶華、老爺、圓山、福華、西華等五家觀光旅館，看上兩岸商機，提前參展並紛紛推出優惠票券，加上網路有人幫忙推廣，吸引許多民眾排隊搶購，一次就大量買足優惠券。

台灣旅遊交流協會今年首度舉辦兩岸夏季旅展，提供兩岸觀光旅宿業者交流平台。台灣旅遊交流協會秘書長葉碧華指出，這次旅展促成兩岸交流機會，各家業者也都提供誠意價格，共襄盛舉。今天適逢周日，展場湧進大批人潮，超乎預期，不得不管制，以維護觀賞品質，大概欲進場民眾須等候20分左右，才能入場，符合世貿規定。

除了各國旅遊行程，旅展最受矚目的飯店也聯手促銷，晶華酒店打出柏麗廳四人3,499元優惠；台北福華飯店住宿兩天一夜也只要2,999元起；老爺行旅一泊二食專案4,988元；福容大飯店住宿券每張2,699元，餐券更最低每張只要567元。

不過晶華等五家飯店，以前只參加台灣觀光協會的ITF旅展或美食展，今年罕見參加夏季旅展，並將八月要開展的美食展優惠，提前到夏季旅展販售。雖旅展沒有大量宣傳，但卻不需要大排長龍，透過民眾網路宣傳，賣得嚇嚇叫。

晶華酒店表示，這次因為夏季旅展有兩岸專區，希望能向大陸旅遊業者多宣傳，這次餐券內容豐富，種類也很多，單一種類大約有2千張，雖然數量比ITF旅展的量少一點，卻因為提前販售，又是暑假期間，吸引很多民眾排隊搶購，甚至有人一次就買規定上限20張，要買來「囤貨」。儘管今年美食展和十一月的ITF旅展都會參加，不過的確看到夏季旅展商機。

(中時 )