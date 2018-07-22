「全能男神」吳奇隆穿西裝褲秀騰空一字馬絕活

2018年07月22日 16:40 中時 洪秀瑛

吳奇隆騰空一字馬絕活。（取自微博）

14歲小粉絲畫了去年和今年的吳奇隆。（取自微博）

吳奇隆台上和粉絲玩遊戲。（取自微博）

吳奇隆保養有術。（取自微博）

在大陸投資不少房地產，賺錢有術的「四爺」吳奇隆，日前以護膚品牌首席創意大使身份出席熊貓節活動，吳奇隆當天和粉絲「小熊貓」們互動，還露了一手絕活，他在現場表演騰空一字馬，瞬間讓所有人驚呆，已是47歲硬漢的他，一字馬說來就來，筋骨軟Q，so easy的。

吳奇隆過去曾在湖南衛視節目《快樂大本營》透露，自己無論吃飯、讀書、拍雜誌，在練功房、劇組或節目現場，隨時可以一字馬，信手拈來，當時他表演騰空側翻一字馬，被形容是刷新一字馬的新高度。

外傳身家17億的他，經營副業有道，投資眼光精準，他6年前與大陸一家集團合作推出護膚品牌。該活動之所以叫熊貓節，是因為吳奇隆很喜歡熊貓，並且和熊貓有很多共同之處，吳奇隆曾表示：「我經常淩晨2、3點才睡覺，熊貓也黑眼圈，所以粉絲就這樣喊我，我也叫他們『小熊貓們』。」

保養有佳的吳奇隆當時說：「我自己拍戲經常到沙漠、冰山，平時又很喜歡曬太陽、游泳，很少會有保養品適合所有環境氣候，所以和團隊花了2年研發，自己自願當頭號白老鼠使用，直到滿意才推出。」

日前在大陸舉行的新品發佈會由海芬主持，她已是第6次參與主持，吳奇隆在會上與粉絲大玩壁咚放電，他的手抓住海芬的後腦勺，海芬在臉書寫：「您倒好了，跟粉絲甜蜜玩壁咚，我的頭是壁嗎？要也是前面比較平。」摸頭1次撩2 個，連年紀最小的14歲粉絲也招架不了吳奇隆熟男魅力，男友力十足。

(中時 )