大陸財政部長出席金磚國家財長與央行行長會議

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旺報
呂佳蓉

2018年第二次金磚國家財長和央行行長會議在阿根廷布宜諾賽勒斯舉行，大陸財政部部長劉昆出席會議並發言。會議中，各方同意進一步在G20框架下加強宏觀經濟政策協調，共同反對貿易保護主義，促進全球經濟強勁、可持續、平衡、包容增長。

本次會議主要就金磚國家新開發銀行、政府和社會資本合作（PPP）、加強金磚國家在二十國集團（G20）框架下合作等議題進行了討論。會議中，各方同意進一步在G20框架下加強宏觀經濟政策協調，共同反對貿易保護主義，促進全球經濟強勁、可持續、平衡、包容增長。各方積極評價新開發銀行業務發展和機構建設取得的進展，同意支持新開發銀行繼續擴大業務規模，推動非洲區域中心和美洲區域辦公室儘快投入運營，並就吸收新成員問題進一步開展工作。

會議認為，PPP是促進基礎設施融資有效途徑，同意進一步加強知識分享和經驗交流，並探討開展PPP合作的其他具體方式。會議通過了金磚國家PPP和基礎設施工作組任務大綱，並同意將更新後的《金磚國家PPP良好實踐》提交金磚國家領導人約翰尼斯堡會晤。

據報導，劉昆表示，在當前全球經濟不確定不穩定因素上升的背景下，金磚各方應加強在G20框架下的政策溝通，堅定支持經濟全球化和多邊主義，旗幟鮮明地反對單邊主義和各種形式的保護主義，密切關注發達國家貨幣政策調整給新興市場國家帶來的流動性壓力，推動發達國家採取負責任的經濟政策，維護金磚國家共同利益，推動G20布宜諾賽勒斯峰會取得務實成果，鞏固G20作為國際經濟合作主要平臺的地位。

同時，中方願與各成員國一道，落實新開發銀行第三屆理事會年會對銀行未來發展做出的規劃，為金磚國家及新興市場和發展中國家加強基礎設施建設和實現可持續發展提供有力支援。中方還期待與金磚各國進一步加強PPP知識共用和經驗交流，探討開展金磚國家PPP合作示範專案，促進PPP在金磚國家的推廣。

(旺報 )

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