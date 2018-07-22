中市府推動3大副都心58項計畫 拚大台中平衡發展

2018年07月22日 16:50 中時 盧金足

清泉崗機場已升格為國際機場，台中市府提出「台中國際機場門戶計畫」，以「機場園區」概念帶動周邊土地利用。（圖／台中市府提供）

台中市長林佳龍上任後提出1條山手線、2大海空港、3大副都心的「大台中123」奠基工程，其中，大台中山手線與捷運藍線、捷運綠線延伸彰化共同獲得中央前瞻計畫支持；2大海空港也分別透過「台中國際機場門戶計畫」、「台中港2.0」及升級台中國際機場等方式，持續強化發展能量；豐原、烏日、海線雙港3大副都心除已進行都市計畫，也透過58項相關計畫而落實中。希望藉此帶動區域發展，解決原縣區邊緣化問題。

台中市幅員遼闊，除了市中心，林佳龍推動豐原、烏日、海線雙港3大副都心，讓山海屯市區均衡發展。

豐原近年隨著鐵路高架化、2018世界花博等大型公共建設與活動，帶來轉型契機。葫蘆墩公園是花博三大展區之一，市府整治公園內軟埤仔溪，除改善水質，並創造結合花卉地景的親水環境。葫蘆墩圳掀蓋工程也進行中，預計今年10月底完成，將讓豐原更落實水岸花都的定位。

豐原大道及中正路口的豐富專案，市府定位於生技產業園區，第一期基地去年已完成都市計畫變更，108年4月底前完成區段徵收，再招商引入生物資訊、醫療管理、智慧醫療及生技產業創研中心等產業。

豐原安康段社會住宅則是林佳龍首件完工進住的社宅案，第一期200戶全數入住，享有長照、幼托、青年創業及社區營造等多元功能，連蔡英文總統、副總統陳建仁都來視察，成為國內社宅的成功案例。此外，豐原轉運中心、綠空廊道、都會生態公園等多項公共建設，也都持續推動中。

烏日副都心部分，市府以台中高鐵站進出中部的地理優勢為核心，推動「高鐵台中車站門戶計畫」，打造為三鐵共構的中台灣門戶，陸續引進大台中國際會展中心、物流共和國台中園區、購「ATT 4 FUN」台中烏日店。該計畫目前由內政部都委會專案審議中，完成後將辦理區段徵收開發程序。

此外，烏日副都心的筏子溪也被市府定位為高鐵進台中的「門戶之河」、「迎賓河」，與中央協調進行環境營造，兼顧防洪、生態、文化及景觀，設置石籠地景、濱水散步道、立體文字地標及植栽佈景等設施，打造長達1.8公里的「迎賓水岸廊道」，今年3月啟用後，成為台中打卡新熱點。

捷運綠線今年底試運轉，109年營運通車，從烏日可直達北屯，沿途經過市區精華地段，尤其各場站商城開發案，預期將帶動另一波商機。

此外，烏日舊火車站附近都市更新，市府也協調台鐵鋼梁廠遷廠及烏日啤酒廠附近地區土地活化再利用。高鐵內的烏日轉運中心也進行優化，提高運轉服務機能。加上貓羅溪公路橋梁、跨大肚溪公路橋梁等交通計畫，將讓烏日交通更加四通八達。

海線雙港副都心部分，市府以「貨從雙港出，客從雙港入」為目標發展，清泉崗機場已升格為國際機場，市府提出「台中國際機場門戶計畫」，以「機場園區」概念帶動周邊土地利用，增加周邊支援航空服務及產業專區用地，並利用台中機械及航空零組件產業完整上下游供應鏈。目前由台中市都委會審議中，後續將提報中央審議。

「台中港2.0計畫」將港區分為北、東、南三個區段，北段以「北大安、南高美」為主軸，搭配松柏漁港、大安港媽祖主題園區及高美濕地等定位為觀光休閒；東段以三井OUTLET為中心

，引進旅宿飯店、購物商場及相關產業觀光工廠進駐，定位為商業發展；南段定位為重工業及綠色能源發展，配合綠色新能源產業、國家風力發電政策招攬相關廠商進駐。

獲得中央同意的捷運藍線，也從台中港出發，沿台灣大道一路進市中心，與捷運綠線連結，最後抵達台中火車站，串聯成台中捷運十字軸線，加上大台中山手線鐵路軌道，形成完整的路網。將有效拉近市區與山海屯之間的距離。

市府表示，「大台中123」藍圖持續實現中，尤其是3大副都心藉由總計58項的相關計畫逐漸成形。大台中每一個角落都很重要，市府會持續推動區域發展，讓台中市能展現中台灣核心的發展格局。

(中時 )