成立基金會 馬英九否認為國民黨組織動員

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前總統馬英九日前成立「馬英九基金會」，外界聯想是否為將來國民黨組織動員做準備。馬英九今天下午出席「蘆葦女力公益信託社會福利基金會」成立大會時，被媒體問及此事，對於是否為國民黨做組織動員，馬英九只回答，「不是耶。」

「蘆葦女力公益信託社會福利基金會」是由港澳台灣慈善基金會2017愛心獎得主康淑華以10萬美元的獎金所成立，目標在社會創新服務模式，構築女力為主體的企業、社福、議題及行動平台。馬英九以愛心獎推薦人身份到場前往祝福，受到在場參與活動的女性群眾歡迎，爭相搶拍合照。

康是前婦女救援基金會執行長，長期關注慰安婦議題，以慰安婦故事為題材的知名紀錄片「蘆葦之歌」，便是由婦援會所推出的，而馬英九在總統任內便非常重視慰安婦議題。

馬英九表示，他自己是慰安婦阿嬤的老朋友，熟知歷史對女性造成的創傷，致詞時也說，「不能再有慰安婦可能是自願的這種說法」，他也認同蘆葦女力基金會以創新的方法打造一個對女性更加公平安全且充滿希望的社會。

康淑華認為，女性是台灣家庭、社區、社會乃至國家的安定力量，不該受到傳統束縛限縮，為了打破看不見的天花板，她將以發揚女力為主旨，支持婦女團體為使命，落實企業合作、議題倡導及社區紮根，推共東益與商業價值雙贏的夢想驅動計畫。

(中時 )

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