提升彩虹公園公共設施 中市增建「兒147用地」廁所

提升南屯彩虹公園公共設施環境，台中市建設局增建「兒147用地」廁所。（示意圖／台中市府提供）

友善列印
中時

國際知名旅遊指南孤獨星球推出新書「世界的祕密奇跡」，台中市彩虹眷村獲選全球多個值得探訪的景點，但因鄰近僅有鄰里公園廁所不敷使用，台中市政府規畫在彩虹公園旁的「兒147用地」，以「花博小公園」為設計理念，打造特色「景觀式廁所」，採取男女廁所1：4、無障礙廁所1座設置比例，廁所不僅兼具使用機能與景觀造型，也符合在地使用需求，預計今年10月完工啟用。

台中彩虹眷村的彩虹公園近年已成為國際知名觀光景點，但因鄰近僅有鄰里公園廁所不敷使用，台中市政府規劃在彩虹公園旁的「兒147用地」，以「花博小公園」為設計理念，打造深具特色的「景觀式廁所」，並採取男女廁所1：4、無障礙廁所1座設置比例，讓廁所不僅兼具使用機能與景觀造型，也符合在地使用需求，預計今年10月完工啟用。

市府建設局指出，每到假日彩虹公園人潮眾多，為提供更多公廁空間緩解大量人潮所需，規劃公園旁「兒147用地」的空地再利用，提供景觀綠美化、休憩及公廁等功能，提升當地的公共設施服務品質。

建設局表示，「兒147用地」地位於南屯區春社里，西側緊鄰彩虹公園與停車場，面積約301平方公尺，透過「花博小公園」的理念規劃，以多年生開花灌木，營造顏色繽紛的綠地小花海。

另外也建置具特色的「景觀式廁所」，以使用者需求為考量，著重使用機能與景觀造型特色；工程已於7月16日開工，施工期間約2個月，預計10月完工啟用，期盼成為民眾及旅客優質的休憩空間。

(中時 )

成立基金會 馬英九否認為國民黨… 台南》黃偉哲表態凍漲房屋稅 高…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。