提升彩虹公園公共設施 中市增建「兒147用地」廁所

2018年07月22日 17:02 中時 盧金足

國際知名旅遊指南孤獨星球推出新書「世界的祕密奇跡」，台中市彩虹眷村獲選全球多個值得探訪的景點，但因鄰近僅有鄰里公園廁所不敷使用，台中市政府規畫在彩虹公園旁的「兒147用地」，以「花博小公園」為設計理念，打造特色「景觀式廁所」，採取男女廁所1：4、無障礙廁所1座設置比例，廁所不僅兼具使用機能與景觀造型，也符合在地使用需求，預計今年10月完工啟用。

台中彩虹眷村的彩虹公園近年已成為國際知名觀光景點，但因鄰近僅有鄰里公園廁所不敷使用，台中市政府規劃在彩虹公園旁的「兒147用地」，以「花博小公園」為設計理念，打造深具特色的「景觀式廁所」，並採取男女廁所1：4、無障礙廁所1座設置比例，讓廁所不僅兼具使用機能與景觀造型，也符合在地使用需求，預計今年10月完工啟用。

市府建設局指出，每到假日彩虹公園人潮眾多，為提供更多公廁空間緩解大量人潮所需，規劃公園旁「兒147用地」的空地再利用，提供景觀綠美化、休憩及公廁等功能，提升當地的公共設施服務品質。

建設局表示，「兒147用地」地位於南屯區春社里，西側緊鄰彩虹公園與停車場，面積約301平方公尺，透過「花博小公園」的理念規劃，以多年生開花灌木，營造顏色繽紛的綠地小花海。

另外也建置具特色的「景觀式廁所」，以使用者需求為考量，著重使用機能與景觀造型特色；工程已於7月16日開工，施工期間約2個月，預計10月完工啟用，期盼成為民眾及旅客優質的休憩空間。

(中時 )