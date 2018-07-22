台南》黃偉哲表態凍漲房屋稅 高思博譏應撤掉「信賴選哲」看板

民進黨台南市長參選人黃偉哲表態支持議員參選人陳金鐘的凍漲房屋稅說法。（程炳璋攝）

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前台南市長賴清德留給台南的房屋稅政策幾乎藍綠都不挺，民進黨議員陳金鐘22日在競選聯合造勢說明會找來台南市長參選人黃偉哲，兩人都強調當選後將凍漲房屋稅。國民黨台南市長參選人高思博譏黃應拿掉「信賴選哲」選舉看板。

台南市起漲房屋稅是賴清德任內推動，3年來為市庫進帳數十億元，台南市財稅局聲稱這項稅收主要用於幼教補助，當時就引起藍營議員反對，今年逢選舉壓力，陸續有綠營議員跳出表達反對立場。

陳金鐘22日在東區舉辦與黃偉哲聯合造勢說明會，他以「民生疾苦」為由，主張凍漲房屋稅，並希望同黨的黃偉哲也支持。

房屋稅調整每3年檢討1次，明年5月要開審議會，黃偉哲認為房子會逐年折舊，政府要增稅也不能用這種方式調漲，他若當選，一定會檢討這項政策，朝凍漲的方向調整，減輕人民負擔。

針對黃偉哲的說法，高思博回譏黃、賴之間已產生矛盾，證明過去黃偉哲初選打出的「信賴選哲」口號「攏係假」，黃偉哲陣營應該將「信賴選哲」4字從競選看板中拿掉。

高思博話峰一轉，提到台南市政府應該快點出面駁斥黃偉哲凍漲房屋稅的說法，為賴清德的政策護航。證明市府過去在國民黨籍台南市議員要求凍漲房屋稅時，強調違法不可行的說詞，根本就是公然說謊。

(中時 )

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