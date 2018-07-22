台南》黃偉哲表態凍漲房屋稅 高思博譏應撤掉「信賴選哲」看板

2018年07月22日 17:19 中時 程炳璋

前台南市長賴清德留給台南的房屋稅政策幾乎藍綠都不挺，民進黨議員陳金鐘22日在競選聯合造勢說明會找來台南市長參選人黃偉哲，兩人都強調當選後將凍漲房屋稅。國民黨台南市長參選人高思博譏黃應拿掉「信賴選哲」選舉看板。

台南市起漲房屋稅是賴清德任內推動，3年來為市庫進帳數十億元，台南市財稅局聲稱這項稅收主要用於幼教補助，當時就引起藍營議員反對，今年逢選舉壓力，陸續有綠營議員跳出表達反對立場。

陳金鐘22日在東區舉辦與黃偉哲聯合造勢說明會，他以「民生疾苦」為由，主張凍漲房屋稅，並希望同黨的黃偉哲也支持。

房屋稅調整每3年檢討1次，明年5月要開審議會，黃偉哲認為房子會逐年折舊，政府要增稅也不能用這種方式調漲，他若當選，一定會檢討這項政策，朝凍漲的方向調整，減輕人民負擔。

針對黃偉哲的說法，高思博回譏黃、賴之間已產生矛盾，證明過去黃偉哲初選打出的「信賴選哲」口號「攏係假」，黃偉哲陣營應該將「信賴選哲」4字從競選看板中拿掉。

高思博話峰一轉，提到台南市政府應該快點出面駁斥黃偉哲凍漲房屋稅的說法，為賴清德的政策護航。證明市府過去在國民黨籍台南市議員要求凍漲房屋稅時，強調違法不可行的說詞，根本就是公然說謊。

(中時 )