性騷法官「出招」聲請審判長迴避 遭打臉駁回

陳鴻斌強吻女助理 首位法官性騷遭免職

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中時

台北高等行政法院前法官陳鴻斌，遭控對女助理性騷擾，前年被司法院職務法庭判決免除法官職務，陳提再審翻案，合議庭改判罰1年薪俸216萬多元，輿論譁然，監察院提起再審，但陳日前以再審案審判長、公懲會委員長石木欽曾發表對他不公平言論，未審先判，質疑審理會偏頗，聲請石迴避再審案審理，但遭職務法庭駁回。

陳指稱，今年3月宣判翌日，石向媒體說「法官法規定是由我任職務法庭審判長，我若有迴避原因，才由資深法官任審判長，迴避原因消滅，應由我任審判長」、「既然他們討論做出決議，我也只能尊重」、「總不能把案子搶回來吧？雖我認有違法問題，但他們就是認為沒必要由我擔任審判長」，認石曾對外否認原合議庭審判長之合法性，未審先判，執行職務有偏頗之虞，聲請石迴避再審案審理。

但職務法庭認為，石是因輿論質疑，回應媒體提問而發言，石也稱尊重合議庭決定，並無偏頗情事。此外，陳也提不出具體事證，證明石在再審案上偏頗，因此裁定駁回。

已婚的陳鴻斌被控從2012年11月起，在辦公室內以祈禱或感動理由，多次要求陳姓女助理與他握手或擁抱；陳另私約她外出，在車內強吻遭拒。女助理遭騷擾2年，因心生害怕，在臉書抒發心情，其他助理揭發此事。

前年司法院職務法庭判決免除其法官職務，陳辦退休後提再審翻案，今年3月，合議庭判罰1年薪俸216萬，判決出爐引發爭議，監院已提起再審。

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(中時 )

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