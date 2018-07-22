影》俄6代機原型＝20噸「獵人」無人機＋隱身＋時速千里

俄國最新的「獵人」攻擊無人機，將成為未來第6代戰機的原型機。(YouTube截圖)

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中時電子報

俄國防部和蘇霍伊共同開發的20噸獵人無人攻擊機。(圖/推特)

各國6代機競賽似乎真的拉開帷幕，不少設計和製造亮點最近紛紛曝光，繼英美中之後，俄羅斯國防工業也傳出了最新消息。俄國可望今年就讓第6代戰機的原型機「獵人」(Okhotnik, Hunter)無人機展開飛行測試，正式加入全球6代機戰局。

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根據塔斯社(Tass)報導，俄羅斯國防工業消息指出，俄國最新的「獵人」攻擊無人機將成為未來第6代戰機的原型機。而且這架最新的無人機可望今年就緒，投入飛行測試階段。

據俄國官方人士指出，雖然第6代戰機計畫尚未完全成形，但是現在已經得知它的主要特徵。首先，它將是「無人駕駛」，因此能夠獨立執行各種戰鬥任務。從這層意義上，「獵人」無人機將成為它的原型機。另有消息人士補充說，這代表獵人無人機能夠獨自起飛，完成任務，然後再返回機場。

2011年，俄羅斯國防部和蘇霍伊公司(Sukhoi Company)簽署開發20噸獵人無人攻擊機的合約，這架無人機模型於2014年製造完成。另據未經證實的報導指出，這架無人機採用反雷達塗層，而且使用噴氣式發動機，速度可達每小時1000公里。

但是，唯一缺點就是無人機不具備執行「選擇使用武器」的決策功能，因此這仍必須有人決定才行。

報導還說，獵人無人機的原型今年可望準備就緒，開始試飛。

(中時電子報)

文章來源：Russia’s Okhotnik attack drone to become prototype of sixth generation fighter — source

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