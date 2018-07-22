慘遇色影師 三上悠亞爆他「只拍私密處」

2018年07月22日 17:08 中時電子報 吳品瑤

今年初名模水原希子及KaoRi，才在社群網站上勇曝自己遭到知名攝影大師性騷擾的情事，沒想到近日又有女星淚曝拍寫真照遭到無禮對待的不愉快經驗，包含超人氣泳裝偶像杏小百合及AV天后三上悠亞。

日前泳裝偶像杏小百合及「國民AV女優」三上悠亞作客深夜節目，娓娓道來拍寫真集被性騷擾的過去，歷程令人髮指，杏小百合表示在當泳裝偶像的年代，跟某個已拍攝露點寫真聞名的攝影大師合作，明明拍攝前已協調好不拍衣不蔽體的裸露照片，然她到了現場，發現準備的服裝不是布料少之又少的情趣內衣，不然就是透明裝，讓她超傻眼，只好穿自己備用的衣服上陣，沒想到拍攝期間，該攝影師數度出手撩她衣服，一下要求她脫拉鍊或是拉高裙襬，杏小百合只能一再掙扎拒絕，最後只好刻意大喊爆哭，哭到妝都花了，讓攝影工作無法繼續下去而取消。

三上悠亞聽聞前輩受欺負的情事，也表示自己遭到同一個攝影師迫害，表示當時是為某雜誌拍攝全裸寫真而跟該攝影師合作，工作當天，現場竟只有她跟攝影師兩人，最扯的是正式拍攝時，攝影師大多數時間都在拍攝她的下體，而其實關於第三點曝光的照片，按規定都是要打馬賽克才可以，因此雜誌方根本不能採用，讓三上悠亞覺得奇怪，質疑該攝影師大拍她私處，根本是公器私用打算當作「私人收藏」。

(中時電子報)