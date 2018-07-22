高雄》陳其邁嗆「別靠夭」 韓國瑜：不該說幹話

國民黨高雄市長參選人韓國瑜22日說，高雄產業慘是實話，政治人物不該戴面具去騙人。（柯宗緯攝）

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國民黨高雄市長參選人韓國瑜21日出席高軟座談會，痛批綠色執政高雄20年來，高雄沒有任何產業充滿希望，除當舖、殯葬等特定產業，22日民進黨高雄市長參選人陳其邁公開砲轟，要韓不要唱衰高雄，就連「靠夭」兩字都脫口而出，但韓聽聞笑說「他這麼君子，應該不會啦」，但韓說，選舉不該說幹話，而自己講的是實話，「一個政治人物無法面對真實的狀態，想戴面具去騙人是經不起考驗」。

韓國瑜昨天一席「高雄『慘』業」發言，引發議論。陳其邁、高雄市政府也忍不住出聲，齊聲批評韓國瑜不該為了選舉而唱衰高雄，陳其邁更「要韓國瑜別只會靠夭」。

韓國瑜受訪時提到，這幾個月來觀察，很多產業都「魚累累」、「苦哈哈」非常淒慘，當天是觀眾朋友說，應該面面俱到考量365行實情，像是當舖不會生意差，議員也說殯葬業也不再計算之內。

「我講的都是實情，一個政治人物你無法面對真實的狀態，想帶一個面具去騙人是經不起考驗，今天高雄的產業的確出了問題」。他不認自己失言，觀光業、土地開發、軍公教、農漁民等大家非常擔憂「明天會不會變得更好」。

韓還提說，陳其邁近來競選標語也變成「經濟市長」，可見他也知道高雄不拚經濟不行，而我已經喊10個月，對於廣大高雄鄉親而言，兩黨參選人都重視經濟，這是一件好事。

至於，陳其邁砲轟他唱衰高雄？韓則說，陳是優質的委員，在高雄紮根20多年，提出拚經濟，既然要拚經濟，就不是拚幹話，這樣沒有意思，不相信他會說這些幹話，「如果他說了，我猜他也是失言」，但陳其邁還用「別只會靠夭」轟韓，韓國瑜瞪大眼睛說「真的嗎？他是君子欸」

韓國瑜直說，選舉鬥口水、嘴砲，只是選得莫名其妙，老闆姓聽不到真實的狀態，但高雄實情就是，晚間9點過後夜間活動低迷，而街上看兩排房子不是租就是售字，如何迎向燦爛又陽光的高雄市？

他對選舉很有信心，還搭著記者的肩說，「我們強烈感受到民心思變」，只有聽到綠的變藍的，他舉例，自己去吃一家深綠老闆開的滷肉飯，原本老闆討厭他，「但被我從深綠吃成深藍」，放心選情是五五波，只相差3、5萬票之間決勝負了。

(中時 )

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