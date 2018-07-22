活力旺、葡萄節 日月潭、車埕農產展售強強滾

水里鄉農會「黑紫玉」葡萄暨青農農特產行銷活動，大批彰化縣鄉鎮市農會總幹事跨縣助陣。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
「活力旺」紅龍果、鳳梨暨農特產展售會開幕，嘉賓如雲。（沈揮勝攝）
日月潭向山「活力旺」農特產品展售，各級農會設攤行銷南投在地農產品。（沈揮勝攝）
車埕真梅館廣場「黑紫玉」葡萄暨青農農特產行銷活動，人氣亦佳。（沈揮勝攝）
車埕火車站周邊，人氣超旺。（沈揮勝攝）

促銷特色農產、照顧農友生計，縣政府、縣農會與各鄉鎮農會，21與22日在日月潭向山遊客中心舉行「活力旺」紅龍果、鳳梨暨農特產展售會；而水里鄉農會22日也在車埕真梅館廣場辦理「黑紫玉」暨青農農特產行銷活動，兩會場都吸引逾萬遊客、人氣鼎盛。

在日月潭舉辦的「活力旺」紅龍果、鳳梨暨農特產展售會，原先納入荔枝項目，但縣農會理事長胡嘉宸說，荔枝產季已過，就當作宣傳推廣。活動開幕儀式，農業處長陳瑞慶、地主魚池鄉農會理事長劉啟行與總幹事王威文，以及縣議員石慶龍等上百貴賓到場。

會場周邊草地，魚池、國姓、水里等13鄉鎮農會，以及各知名農場擺設數十個展售攤位，行銷紅龍果、紅茶、咖啡等特色農產品；因逢假日遊客多，整個向山停車場與備用停車場都大爆滿，估計2天至少有3萬遊客、人氣強強滾！

水里鄉品牌水果「黑紫玉」葡萄與青農農特產行銷活動，人氣不遑多讓！除了成千上萬的觀光客，陳瑞慶與縣農會總幹事曾明瑞、信義鄉農會總幹事黃志輝、國姓鄉農會總幹事葉榮鑫等縣內各級農會「三巨頭」共襄盛舉。

尤其主辦單位水里鄉農會理事長蕭志全、總幹事張啟荃人脈廣，包括彰化縣大村鄉農會總幹事廖瑞樺、埔心鄉農會總幹事張旗聞、和美鎮農會總幹事張進益、北斗鎮農會總幹事張桂連、秀水鄉農會總幹事吳明信及彰化市農會總幹事林毓源都跨縣助陣，相當難得。

(中時 )

竹南親子插秧　體驗傳承農務文化 T妹自誇乳汁爆量噴發2公尺 開放…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。