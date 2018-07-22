活力旺、葡萄節 日月潭、車埕農產展售強強滾

2018年07月22日 17:33 中時 沈揮勝

「活力旺」紅龍果、鳳梨暨農特產展售會開幕，嘉賓如雲。（沈揮勝攝）

日月潭向山「活力旺」農特產品展售，各級農會設攤行銷南投在地農產品。（沈揮勝攝）

車埕真梅館廣場「黑紫玉」葡萄暨青農農特產行銷活動，人氣亦佳。（沈揮勝攝）

車埕火車站周邊，人氣超旺。（沈揮勝攝）

促銷特色農產、照顧農友生計，縣政府、縣農會與各鄉鎮農會，21與22日在日月潭向山遊客中心舉行「活力旺」紅龍果、鳳梨暨農特產展售會；而水里鄉農會22日也在車埕真梅館廣場辦理「黑紫玉」暨青農農特產行銷活動，兩會場都吸引逾萬遊客、人氣鼎盛。

在日月潭舉辦的「活力旺」紅龍果、鳳梨暨農特產展售會，原先納入荔枝項目，但縣農會理事長胡嘉宸說，荔枝產季已過，就當作宣傳推廣。活動開幕儀式，農業處長陳瑞慶、地主魚池鄉農會理事長劉啟行與總幹事王威文，以及縣議員石慶龍等上百貴賓到場。

會場周邊草地，魚池、國姓、水里等13鄉鎮農會，以及各知名農場擺設數十個展售攤位，行銷紅龍果、紅茶、咖啡等特色農產品；因逢假日遊客多，整個向山停車場與備用停車場都大爆滿，估計2天至少有3萬遊客、人氣強強滾！

水里鄉品牌水果「黑紫玉」葡萄與青農農特產行銷活動，人氣不遑多讓！除了成千上萬的觀光客，陳瑞慶與縣農會總幹事曾明瑞、信義鄉農會總幹事黃志輝、國姓鄉農會總幹事葉榮鑫等縣內各級農會「三巨頭」共襄盛舉。

尤其主辦單位水里鄉農會理事長蕭志全、總幹事張啟荃人脈廣，包括彰化縣大村鄉農會總幹事廖瑞樺、埔心鄉農會總幹事張旗聞、和美鎮農會總幹事張進益、北斗鎮農會總幹事張桂連、秀水鄉農會總幹事吳明信及彰化市農會總幹事林毓源都跨縣助陣，相當難得。

(中時 )