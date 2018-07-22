酒莊老闆口誤巴拉圭是「落後國家」 蔡英文驚嚇忙澄清

2018年07月22日 17:33 工商 崔慈悌 ／台東報導 ／台東報導

蔡英文釀酒DlY。(崔慈悌攝)★喝酒過量，有礙健康！

蔡英文釀酒DlY。(崔慈悌攝)★喝酒過量，有礙健康！

蔡英文總統今天前往台東參觀曲禾酒莊，並嘗試梅酒DIY，酒莊老闆在介紹梅酒時，強調釀酒採用有機糖，要總統猜猜是來自哪個「落後國家」，等公布答案是總統下個月將出訪的巴拉圭，蔡嚇得張大嘴，趕緊澄清巴拉圭是「很進步的國家」，逗趣的過程引起媒體哄堂大笑。

蔡英文總統今天到台東參訪，趁機為綠營台東縣長候選人劉櫂豪造勢，下午前往卑南鄉參觀曲禾酒莊，酒莊負責人廖坤郎為2009年全國十大神農獎得主，也是台東縣卑南鄉明峰梅子產銷班的班長。

「曲禾酒莊」主要生產脆梅、軟梅、梅醋、梅精、咖啡醋、枇杷酒、梅酒、肉桂酒、有機枇杷酵素等一系列產品，全部採用在地農產品為原料，搭配進口有機糖釀製，並推出梅子DIY活動。

蔡英文也親手釀製梅酒，廖坤郎在介紹原料時要總統猜猜有機糖來自哪個國家，並提示是一個很落後的國家，蔡英文睜大眼不敢猜，在場媒體大笑「不能猜哪，這會得罪人」，廖最後公布答案是「巴拉圭」，現場立即爆出笑聲，笑稱「這會不會影響邦交？」蔡英文則是大張嘴巴，久久合不攏，驚甫未定的拍拍胸口。

隨後蔡英文也特地澄清巴拉圭其實是很進步，很棒的國家，「廖老闆有機會可以一起去巴拉圭看看」。

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(工商 )