《中時晚間快報》國際生物奧賽 我和大陸並列第1

2018年07月22日 17:45 中時電子報 綜合報導

◎ 國際生物奧賽 我和大陸並列第1

我國參加今年在伊朗德黑蘭舉行的國際生物奧林匹亞競賽今天傳回捷報，在68個國家、269名參賽學生中，我4名選手全數獲金牌，國際排名與中國並大陸並列第1名（以金牌數計算），也是我國從1999年參賽以來，第7次得到4金的全壘打佳績。

◎ 軍公教年改完成 蔡英文：確實不必大肆慶祝

行政院長賴清德日前表示，年改完成後，蔡總統沒大肆慶祝，反而對軍公教表達感謝與道歉，這是謙卑的表現。蔡英文總統今天同意這樣的看法，強調年改完成「確實不是可以大肆慶祝事情」，畢竟過程中有人做了犧牲。

◎ 反制美關稅 陸祭4招對付

美中貿易戰開打，美國聲稱可以向總值5050億元的中國進口貨品全面開徵關稅，雖然表面上中國進口美國貨品只有1300億元，無法等值報復，但中國大陸仍有其他方法報復，反擊美國。

◎ 四葉草發單曲 新男伴曝光

大馬歌手四葉草日前與SpeXial團員子閎傳出戀情，豈料近日又爆身邊有新男伴，戀情備受關注！原來是她新單曲〈愛了很久的朋友〉找來創作歌手李梓豪（MAX）合作，唱出愛情逝去，戀人退回朋友位置的遺憾；追問她是否也能跟舊愛和平共處，她表示能當朋友，但要看個性適不適合，至於被公開與子閎交往是否有壓力？她害羞說：「多少有一點，希望大家給空間，關注彼此的作品。」

(中時電子報)