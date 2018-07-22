科技新貴轉戰冰品 爽口「冰豆花」消暑

34歲黃老闆在新北市中和區創立「冰奏會」甜品專賣店。（葉書宏攝）

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34歲黃老闆在新北市中和區創立「冰奏會」甜品專賣店。（葉書宏攝）

34歲黃老闆在新竹科學園區工作8年多，因本身興趣使然，毅然決然轉戰餐飲業，在新北市中和區創立「冰奏會」甜品專賣店，販售豆花、刨冰、雪花冰、芋泥奏會、紅豆湯等，其中豆花滑嫩爽口，獲得不少消費者愛戴。

黃老闆表示，在新竹科學園區工作8年多，擔任太陽能、半導體相關產業的工程師，本身對於餐飲相當有興趣，加上自己對於「吃」相當講究，考取中餐、西餐相關證照，最後在前老闆、同事鼓勵協助下，一起在和區創立「冰奏會」甜品專賣店。

黃老闆說，本身對於餐飲已具備相關的知識與技巧，創業前他開始向開設冰店的友人學習討論，研發自己的專屬口感，豆花強調滑嫩、爽口，每一口充滿綿密、清爽的滋味；另外，他自行熬煮糖水，堅持用黑糖熬煮，每2天熬煮一次，與濃縮糖漿稀釋的糖水完全不同。

「冰塊也不能馬虎！」黃老闆說，冰品項目中冰塊相當重要，不少業者會訂購大冰塊使用，但難保衛生、品質，他堅持自己製冰，製冰用水全經過「過濾」，自己做、看得到的才能讓人安心，搭配豆花、刨冰的各式配料亦是出自他的巧手。

另外，近年來養生風氣盛行，黃老闆也推出豆漿豆花，添加無糖豆漿，消費者享用冰品同時也可以養生健康一下。

常客徐先生表示，在中和一帶跑業務，天氣熱時來一杯冰涼甜品，相當消暑，無意間發現「冰奏會」一吃成主顧，除了冰豆花外，店內的芋泥奏會也相當好吃，可以為炎熱夏天注入活力。

(中時 )

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