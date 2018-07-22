與華研關係「颱風吹不走」？炎亞綸：看強度！

2018年07月22日 17:57 中時 林淑娟

炎亞綸出席牙膏品牌活動。（粘耿豪攝）

炎亞綸出席牙膏品牌活動與粉絲親切互動。（粘耿豪攝）

Ella出走自組工作室引發華研唱片股價震盪、人事大地震等後續效應，與華研合作多年、也在大陸自組工作室的炎亞綸22日出席牙膏活動時，被追問跟華研關係是「颱風也吹不散」嗎？年初曾與公司同仁爆不合的他脫口：「看颱風強度，不能輕忽大自然力量。因為大自然是很偉大的、人類是很渺小的！」

對於自組工作室被解讀是出走徵兆，炎亞綸表示，大陸工作室是與華研共同經營管理，華研也有投資，主要是為了方便他在當地簽戲劇合作約，因為兩邊合約形式、在意的點都不一樣，所以不如直接成立公司，免去合約往返的繁雜手續，大陸公司會全權負責他在當地的戲劇、唱片、活動等工作，台灣工作仍交由華研處理。

他坦言最近與S.H.E也有聊天，「她們都滿樂觀的」。關於Ella出走的事，他不諱言「圈子那麼小，不是第一天聽說，但就是聽說，覺得怎麼都沒有人寫？曾懷疑是不是不是真的」，工作人員解圍說「寫了也不一定是真的」，他又語出驚人：「但就有可能。」

他預計9月推新EP、明年第一季發新專輯，是想趕在合約內完成？他解釋這一直都是他的規劃，早就希望能仿效日本歌手這樣推出單曲作品，「公司最近才願意，他們終於了解我想做什麼」。他避談雙方合約還有多長，但表示最近積極跟公司溝通，跟董事長溝通也很順利，「我們不是這麼單純的主顧關係，是合作夥伴，所以溝通更多的是交流想法」。

(中時 )