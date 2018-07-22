創世草屯院「福美雙全 植愛滿滿 公益童樂會」在歡聲中圓滿落幕

▲香蕉哥哥開心到場帶動唱，並跟小朋友做交通安全宣導及有獎徵答，送出大批小禮物讓孩童都歡欣。（楊樹煌攝）

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▲小丑哥哥MIMOFATGUY再度創世表演，並帶來全新的演出，讓大人小孩都笑得合不攏嘴，並讓大家不捨得他離開舞台。（楊樹煌攝）

創世草屯院今22日下午舉辦「福美雙全 植愛滿滿 公益童樂會」，有200位大小朋友齊聚在草屯福美飯店，歡喜聆賞香蕉哥哥和小丑哥哥的精彩表演，親子們共度充滿愛與歡樂的夏日午後，同時也完成募集噴霧治療機的化痰機和電動拍痰器，為在地植物人安養盡一份心力。

成立迄今已近10年的創世基金會草屯院，因多項設備已不堪使用，特在今天下午舉２時辦植愛滿滿的公益童樂會，會中由林老師領隊的輕快弦樂演奏中揭開序幕，讓現場每個人的心都隨之飛揚。

緊接著俏皮的音樂響起，最受小朋友喜愛的小丑哥哥mimofatguy繪聲繪色搞笑登場，小丑哥日前就曾到草屯院為院民和弱勢孩童表演，但昨天的表演更上層樓，誇張逗趣的動作和表情以及獨樹一幟的風格，讓現場歡笑不斷，氣氛達到最高點。

接著又有魔術師小俊哥帶來的魔幻表演，使孩子們的掌聲不曾停下，另碧峰國小小朋友可愛肚皮舞演出，也讓大人們直呼「好萌」，最後壓軸則是兒童界天王—香蕉哥哥，出場後小朋友蜂擁而上，跟著唱唱跳跳，現場如同大型演唱會熱鬧非凡。

最後在感恩大眾獻愛心的贊助入場券的愛心回饋大摸彩活動中，讓公益童樂會畫下完美的句點。；現場抽出福美大飯店贊助的幸福家庭房住宿券，另有兒童電動瑪莎拉蒂車…等多項大獎，所有參與者除有多項精彩表演可觀賞、享受精緻餐點及豐富獎品拿，讓每位參與者都掛著滿足笑容。

創世草屯院目前在地安養54位植物人，為更新設備舉辦的植愛滿滿 公益童樂會及下午茶餐點公益活動，整場收入將扣除成本後，用於院內設備更新，以提升院民的照護品質。

創世基金會表示，服務是長遠的，盼社會大眾的愛心能跟公益音樂活動的歡笑聲一樣綿延不斷，繼續支持植物人常年服務經費、尿布、奶粉等。愛心專線：(049)255-1119。

(中時 )

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