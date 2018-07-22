玖壹壹濕身趕場《17金麥克》 演唱出題如艱難考驗

2018年07月22日 18:30 時報周刊 林彥君

玖壹壹日前在節目上，演唱歌曲讓觀眾答題。（17Media）

《17金麥克》首集錄影，玖壹壹擔任節目壓軸來賓。（17Media）

中天電視和17直播與合作推出全新即時互動音樂益智節目《17金麥克》，日前首集大來賓邀請到玖壹壹趕場站台，混血兒娛樂旗下嘻哈軍團草屯囝仔、臭屁嬰仔、187INC、賴慈泓、艾文同學也都出動挑戰音樂益智問答，猜歌搶獎金，主持人黃子佼和容嘉也以一身嘻哈風裝扮主持。

玖壹壹在直播當天在樹林有壓軸演出，在雨中唱跳唱後，便濕身驅車趕往《17金麥克》節目現場，但在路上碰上塞車，他們更以連線方式跟棚內互動，一到現場就演唱〈9453〉，還出題玩「音樂樂透彩」，整首歌出現4次歌詞填空，讓觀眾選答案，玖壹壹唱到空格處就要停止演唱，健志說：「感覺像是在接受遊戲考驗，超難對拍，又要控制不唱出答案。」

在臭屁嬰仔挑戰歌詞接龍，題目中出現劉德華的〈冰雨〉，讓黃子佼開玩笑說：「這歌這麼老你們會唱嗎？」玖壹壹健志馬上出賣歐吉虎說：「胖虎會模仿劉德華，他房間都是劉德華的海報」，讓歐吉虎害羞搖手否認。

臭屁嬰仔挑戰到第5題，在觀眾選題型，選中「尾牙最愛播歌曲」為伍佰的〈你是我的花朵〉，春風透露私下愛聽伍佰的歌，他也演唱〈你是我的花朵〉讓臭屁嬰仔歌詞接龍，但臭屁嬰仔意外誤答答案而結束挑戰。

《17金麥克》題型多元，從王識賢、5566、伍佰、任賢齊到兄弟本色等歌手的歌都入題，賴慈泓在答題表情「很淡定」，他在答第4題時，演唱5566的〈我難過〉，現場更一起演唱，宛如KTV的歡唱氛圍，讓黃子佼聽歌聽得很過癮，他說：「錄影現場，好像一個大包廂！」

(時報周刊)