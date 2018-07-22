本土劇犀利小三轉戰商界 爆周轉不靈陷躁鬱

2018年07月22日 18:31 中時 洪秀瑛

文汶能客製化各種香水。（民視提供）

轉戰商場。 （民視提供）

文汶認真調製香水。（洪秀瑛攝）

賢伉儷。（取自臉書）

演員文汶（本名張懷文）和吳皓昇今年2月結婚，婚後各忙工作，他拍民視八點檔《大時代》，她則為了6月剛開幕的三峽第1家保養品牌實體店忙得焦頭爛額，9月還得攻讀靜宜大學化妝品科所博士班，蠟燭多頭燒。她透露創業艱辛歷程，當初一度因資金周轉不靈躁鬱症上身，「為錢一籌莫展的經驗，希望這輩子不要再遇到了」。

她當初會一頭栽進研發保養品世界，背後有辛酸故事，原來多年前在大陸拍一場追逐戲不慎摔落受傷，造成胰臟破裂併發急性腹膜感染，緊急回台開刀才救回一命，腹部卻因開刀留下20公分的傷疤，為了避免傷口持續發炎並修復腹部傷疤，她立志攻讀化妝品科學研究所，並以各種純天然草本植物萃取製成保養品。

她4年前在南投老家創立品牌開實體店，由爸媽幫忙管理，這次在三峽開店，從當初南投店花20萬創業到現在三峽店資本額已有450萬，經營得有聲有色。其實三峽店是她拿出所有積蓄獨資，開幕前為了付研發人員、廠商約30多萬費用，她因為付不出來只好向4家銀行借貸，壓力大到躁鬱，「那10天不知道怎麼撐過來，簡直生不如死」。

她說和吳皓昇財務獨立，他負責家裡開銷，她負責投資生意，1個月店內開銷約10多萬，慶幸現在單日營收約有2萬多，業績漸漸成長。她自嘲是校長兼撞鐘，常包貨包到凌晨，也必須跑業務，過程中遇到不少趣事，曾被婆婆媽媽嗆說「我女兒是因為妳才買的」，也有人要求她調出和明星花露水一樣味道的香水，各種反應讓她哭笑不得。

她先前在民視八點檔《春花望露》演犀利小三暴紅，現實生活當人妻之後，因為念書又開店，生小孩和拍戲的事只能暫緩，與吳皓昇計畫3年後才生，另一半也尊重她，讓她先衝事業；不過她又糾結3年後自己已40歲，擔心體力不濟，目前沒考慮凍卵，這期間如果有意外喜訊也欣然接受。她花了不少研發費，吳皓昇會提點她「把現有的產品賣一賣再說，不急著開發」，小兩口雖偶有意見不合，但知道都是為她好。

對吳皓昇和舊愛江祖平同台拍《大時代》，文汶大器說：「都過去式了，而且他們也沒聯絡，他有跟我說『是她（江）自己拉我（吳）的手』。」她笑稱「他三更半夜和楚宣Line來Line去，我也不會怎樣，當初他求婚，楚宣也在場，他男人和女人緣都好，1分鐘可以和陌生人混熟，還曾經被男同志示愛」。

(中時 )